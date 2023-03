Este jueves, Cinthia Fernández publicó en sus redes sociales un video en el que relató que fue víctima de acoso callejero. En las imágenes se puede ver cómo persigue a un hombre hasta un supermercado y, tras arribar al lugar, lo enfrentó para filmarlo y exponerlo.

“Estoy harta de convivir con estos babosos. Y soy fina diciendo babosos, porque diría paj... y lo que sigue, pero como estoy en una red social y no quiero que me levanten el video, y quiero que se haga viral... Así uno tiene que actuar cuando ve un degenerado en la calle”, dijo la panelista en las imágenes que compartió.

Luego, se filmó desde su auto, minutos después de haber mostrado el diálogo que mantuvo con el presunto acosador y a quien eligió tapar su cara. “Cómo actuar con un degenerado que se te tira en la calle”, dijo en una primera instancia y luego relató lo sucedido.

�� Cinthia Fernández enfrentó y grabó a un hombre que la acosó en la calle.



➡ La panelista denunció a través de sus redes sociales que un hombre mayor la acosó en la calle y mostró cómo reaccionó ella: lo siguió, lo encontró y lo encaró "para que no vuelva a hacerlo nunca más". pic.twitter.com/8T3wJenhgz — Rosario3.com (@Rosariotres) March 30, 2023

“Estaba llegando al estacionamiento y un viejo verde, verde -repitió-, me dice una guarangada y se me tira encima. Muy cobarde se mete adentro del supermercado”, contó en el video que acompañó con comentarios escritos en donde detallaba que el local estaba “lleno de gente” y que fue a “plena luz del día”.

“¿Qué hice? Mirá”, invitó a sus seguidores y compartió las imágenes que grabó con su celular. Allí se escuchó que los clientes del local le indicaron que el hombre estaba adentro. Entonces, caminó entre las góndolas para buscarlo. “Me voy a tomar la molestia de hacerlo famoso al degenerado”, escribió junto a las imágenes mientras hablaba y aseguraba que lo “escracharía”. “Quizás así empiezan a tener más vergüenza y lo dejan de hacer. Me dijo una guarangada un señor mayor y tiene la suerte de ser famoso”, ironizó.

Mientras seguía recorriendo las instalaciones del supermercado, Cinthia mostró que le llevó más tiempo de lo esperado encontrarlo. “Voy a tener la delicadeza de hacerlo muy famoso por ser muy baboso”, dijo y continuó: “Mirá cómo se escondió. Ya lo voy a encontrar, no se preocupen”.

Finalmente, la cámara de su celular mostró al hombre que estaba en la fila de la caja para pagar una bebida que llevaba en sus manos. “¿Me tiene ganas de decir lo que me dijo?”, lo enfrentó Cinthia al presunto acosador que eligió mirar para otro lado. “Quiere esconder la cara. De manual, ¿no?”, comentó la bailarina.

“Yo no te dije nada. Creo que hay un error, yo venía hablando por teléfono”, aseguró él mientras la panelista seguía filmándolo. “El típico ‘vos sos la loca’”, comparó ella y le respondió: “Sí, hay un error. Lo vieron, si no pido las cámaras de seguridad del local. Acá hay una persona babosa que anda suelta por la calle. Va a ser famoso, no se preocupe”.

De inmediato, el hombre volvió sobre sus palabras: “No, te pido disculpas si te molestó, pero yo no tuve ninguna intención de molestar”. A lo que Cinthia le fue clara: “No tengo ganas de que se babosee conmigo. La próxima, piénselo bien. A lo babosos y acosadores se los cura así. ¿Sabe? Así se los cura, ¿si? Porque después se propasan con minitas”.

Luego, caminó por delante de él para que vea que lo seguía filmando, aunque ella en ningún momento mostró su rostro en el video que publicó en sus redes sociales: “Mirá cómo se esconde. Ahí lo tienen de frente”, concluyó la bailarina dentro del supermercado.