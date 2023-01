Cinthia Fernández compartió un video de Matias Defederico de vacaciones en Mar del Plata y lo volvió a destrozar públicamente por el bajo monto que él le envía de cuota alimentaria para las tres hijas que tienen en común.

“Me da bronca, ya sé que es deudor y lo va a ser eternamente. Pero dice que no tiene plata y lleva una vida acorde a una persona que sí tiene”, reclamó ella, y mostró la transferencia que mandó para Charis, Bella y Francesca y que consta de menos de 20 mil pesos para cada nena.

A través de sus historias de Instagram, Cinthia Fernández relató el momento en el que se dio cuenta del depósito que le había hecho el papá de sus hijas. “Con este tema me pasa que si no lo veo, no me caliento. Pero vi el ticket de este sinvergüenza que decía 55 mil pesos y me agarró calor de la bronca”, expresó la mediática y aclaró que ese monto es el que le transfiere desde que se separaron.

“Yo no canto, pero cual Shakira amerita escracharlo ¿no?”, manifestó la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) -haciendo referencia a la “BZRP Music Sessions #53″- y procedió a difundir el video de Matías Defederico de vacaciones en la costa. “Encuentren al papá luchón”, escribió ella. Y agregó: “Supongo que si puede viajar a Mar del Plata y Córdoba hace 15 días, y chupar como vaso pinchado, puede hacer un esfuerzo más”.

También, volvió a llamarlo “Ratón Pérez” para hacer referencia al bajo monto que le envía de manutención y a la deuda que acumula el exfutbolista. “Al menos podría hacer que Papá Noel y los Reyes Magos pasen por su casa”, reclamó ya que, anteriormente, contó que tampoco les dio regalos a sus tres hijas.