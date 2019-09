En medio de la polémica que se desató en las redes sociales tras la viralización de un video en el que se ve a Tini Stoessel (22) sumamente incómoda por un gesto de Axel (42), Cinthia Fernández (31) reveló un extraño comportamiento que el reconocido cantante tuvo con ella.

La sorpresiva confesión de la participante del Súper Bailando 2019 se dio este miércoles en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30), ciclo al que Fernández fue invitada en reemplazo de Mariana Brey (41), quien según explicó Ángel de Brito (43) estaba con "un tema de salud".

Dicho esto, ni bien comenzó el programa, el conductor mencionó el escándalo entre los ex compañeros de La Voz Argentina y cada "angelita" brindó su opinión al respecto. Mientras algunas justificaban al intérprete, quien apoyó uno de sus brazos en el hombro izquierdo de Tini, otras destacaban que esa actitud era innecesaria.

Fue justo en ese momento cuando Cinthia reveló: "Él a mí una vez me escribió por Twitter. Me pareció raro, fue en 2017, y yo dije '¡qué raro!'". Entonces, la también modelo e influencer agregó al aire de LAM: "Me puso: '¡Hola! Recién descubro que me seguís. Nobleza obliga. Te mando un beso'".

"Yo le puse 'Gracias, que sigan tus éxitos'. Re cortamambo, mala onda. Me pareció extraño. Es como raro, de la nada aparte. Ahora me entero que dicen que tiene esta conducta. No se desubicó pero me pareció raro", completó ella.

"Hay muchas fans que cuentan que habrían pasado situaciones incómodas. Habría que seguir investigando y ver si alguien realmente hizo las denuncias", comentó por su parte la periodista Andrea Taboada.

Además, la panelista de Los ángeles de la mañana dio a conocer algunos detalles de las acusaciones en cuestión. "Todas cuentan algo parecido, que van al hotel a pedirle una foto y él les haría como una propuesta o las haría sentir incómodas si las hace pasar a la habitación. Lo pongo en potencial porque no es confirmado", aseguró la panelista.

Cabe destacar que tras los comentarios que inundaron las redes sociales por el gesto del cantautor durante la presentación del Festival Únicos, que tuvo lugar este martes en el Teatro Real de Madrid, tanto Tini como Axel desmintieron los rumores en cuestión.

