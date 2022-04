Con un contexto que lo ameritaba, Cinthia Fernández no dudó en contar la experiencia que atraviesa su familia: una de sus hijas sufre bullying en el colegio. “Se están burlando de una de mis hijas con una cuestión física”, aseguró enojada bajo la atenta mirada de sus compañeros, que desconocían esta situación.

“Me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención. Yo fui e hice todos los pasos que tenía que hacer. Fui al colegio a hablar con la psicopedagoga y me dijeron que se iban a ocupar, que sabían de la existencia de este problema, porque no solo son burlas, sino insultos”, contó sobre el mal momento que vive la menor de sus tres hijas.

Cómo Cinthia Fernández intenta terminar con el bullying que sufre su hija

Si bien Cinthia Fernández aseguró que ya hizo todo lo que estaba a su alcance, todavía el problema está lejos de ser resuelto. Y cuestionó que los directivos del colegio no hayan tomado más cartas en el asunto, siendo que la pequeña no se siente cómoda yendo a clases.

La panelista confirmó que se comunicó con la madre de uno de los dos niños que molestan a su hija en la escuela. “Fue muy receptiva, pero me dijo que estaba pasando una situación personal porque se está separando y un montón de cosas. Que su hijo es bueno. Como siempre justificando. Yo entiendo que uno puede estar mal y no se pueda ocupar al 100% en la casa”, contó.

La principal molestia de Cinthia es ver que, teniendo todas las herramientas a su alcance, no pudo generar un cambio certero en el entorno escolar de su hija, para que le sea más ameno y pueda desarrollarse sin condiciones.

“Hoy volvió el tema a mi casa, entonces tuve que volver a hablar con el padre. Pero si mi hija vuelve a llegar llorando, no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta. Las cosas vienen de la casa, y de la segunda casa que es la escuela, donde mis hijas pasan ocho horas”, adelantó indignada.