Tras bancar a Julieta Prandi tras las fuertes declaraciones contra Claudio Contardi, donde sostuvo que lo iba a "aplastar como a una cucaracha en la Justicia", Cinthia Fernández contó que se acuerda de su ex Matías Defederico en un momento en particular y se descargó contra el ex futbolista.

Cuando la panelista mostró los útiles escolares de sus hijas, identificados con la letra D del apellido paterno, la panelista hizo un fuerte descargo desde sus historias de Instagram, donde contó lo que le produce escribir esa letra y hasta reconoció que a veces las anota directamente con su apellido.

"Poniendo en los útiles el apellido del padre que no aporta ni para la cuota del colegio ni los útiles, qué desgracia", le comentaron en la imagen a Cinthia.

Y ahí, la madre de Charis, Bella y Francesca lanzó: "Juro que pienso y me pasa lo mismo que en este mensaje, por eso pongo una inicial... Y confieso que las he anotado en lugares llenando planillas con mi apellido".

"Estas son pavadas, pero pavadas que remueven la bronca de la injusticia de los deudores y el esfuerzo diario que conlleva mantener una casa unilateralmente en todos los sentidos", cerró contundente.