Desde que Jimena Barón fue salvada por el jurado en la definición de las parejas semifinalistas, Cinthia Fernández criticó indignada al jurado y cuestionó el baile de la ahora subcampeona. Barón le habría dedicado un descortés gesto a Fernández y este sería el motivo del nuevo cruce entre las mediáticas.

"Que hermoso que por una crítica de su baile sea tan grosera. Alguien que defiende a las mujeres con tanta agresión a una mujer´. Menos mal que no ganó, si no nadie la bajaba del pony y mostraba por Instagram el trofeo junto a los Martín Fierro", publicó Cinthia Fernández como respuesta a un twit de Ángel de Brito que fomentó la pelea en redes.

Minutos después, escribió un nuevo descargo con tono irónico: "Relajá Jimena. No está mal decir que no bailás bien. Quedate con la elección del público que es lo que importa y que te salvó el jurado para pasar a la semi por tus ganas de ganar, no todos tenemos esa suerte".

El saludo navideño de barón a Cinthia FERNANDEZ. �� pic.twitter.com/WPx89EBmyM — ANGEL (@AngeldebritoOk) 21 de diciembre de 2018