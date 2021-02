Cinthia Fernández ha trabajado en teatro y televisión como bailarina, vedette, actriz y panelista. En junio de 2020, recibió una propuesta para iniciar una carrera en la política como candidata a diputada para las elecciones legislativas del 2021. Ahora, la mamá de Charis, Bella y Francesca anunció que ya está trabajando en su incursión en la política de la mano del partido Unite.

“La propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido de Amalia (Granata). Yo dije que lo iba a pensar”, aseguró en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, en el que se desempeña como panelista. “Entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de...”, agregó.

La mediática dio algunos ejemplos de famosos que aceptaron participar en el mundo de la política, como el caso del piloto de automovilismo Marcos Di Palma. “Él fue diputado, no tiene título secundario, lo compró, lo dijo en la TV. No fueron tan duros con él como con Amalia, que la mataron, y mirala hoy”, analizó Fernández, quien formó un equipo con el abogado César Carozza, quien se especializa en cuestiones de familia y la asesora en su enfrentamiento con Matías Defederico, el papá de sus tres hijas.

Cuando sus compañeras le preguntaron en qué cuestiones o temas le gustaría trabajar, la bailarina respondió: “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”. Más tarde, señaló que conoce bastante de esta cuestión, ya que vivió el tema muy de cerca por su mamá que nunca conoció a sus padres biológicos y fue adoptada.

Hace algunos años, cuando Cinthia participaba en Gran Hermano, había revelado que era nieta del cantante Horacio Guarany. Unos años más tarde, volvió a hablar del tema en el ciclo Confrontados y detalló que el músico tuvo una relación casual con su abuela materna, llamada Estela. Ella falleció cuando dio a luz a su mamá y más tarde fue adoptada por una pareja. Incluso explicó que el propio artista cuenta esta historia de amor en el tema “Piel morena”.

“Yo intenté acercarme a él y su respuesta fue de poco hombre”, dijo Fernández en relación al encuentro que tuvo con el popular artista. “Me dijo que mi madre podía ser hija de cualquiera. Sus respuestas fueron bastantes desagradables”, manifestó Fernández. Y agregó que su madre nunca se mostró interesada por tener una relación con el folclorista ni tampoco intentó reclamarle nada. “Ella es bastante hermética. Desde que me mandé esa macana en Gran Hermano me dijo ‘nunca más’. Tiene rechazo al tema y yo la respeto”, explicó.

Luego, señaló que le gustó el trabajo que hizo en cuanto al tema de la adopción Irma Roy, la reconocida actriz que se dedicó a la política y fue diputada por la provincia de Buenos Aires. “Me parece que no logró mucho porque es un tema que no le importa a nadie, pero sí trabajó muy duro”, opinó Cinthia.

Por último, manifestó que tiene previsto arrancar una carrera universitaria: “Quiero estudiar Ciencias Políticas... yo estudié marketing un año para no defraudar a mis padres porque antes terminabas la secundaria y tenías que elegir una carrera. Después terminé trabajando en teatro que me apasionaba y siempre me gustó. No lo hacía por compromiso como la carrera, que de hecho me fui con un promedio 9″.