Cinthia Fernández y Martín Baclini se separaron el año pasado, mientras estaban participando del Súper Bailando. La bailarina no perdió las esperanzas de reconciliarse y por eso se puso a llorar cuando vio un video en el que el empresario aparecía con otra mujer en Punta del Este mientras celebraban Año Nuevo.

“En Punta del Este, Baclini apareció en una Hummer. En la puerta de un boliche la gente le gritaba: ‘Volvé con Cinthia’. Seguro que se quería matar...”, dijo el conductor Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, programa en el que Fernández se desempeña como panelista.

Majo Martino, la nueva “angelita” del ciclo de espectáculos, dio más detalles de esta grabación: “Eran las 7 de la mañana, en La Barra. Baclini salía con un grupo grande de amigos. Estaban todos vestidos de blanco, en una Hummer”. Luego, explicó que su colega Lizardo Ponce estaba ahí y vio al dueño de la tienda rosarina El Palacio de Oportunidad que estaba con una mujer a upa en la camioneta.

Al escuchar el relato de su compañera, Cinthia se angustió, no pudo contener las lágrimas y dijo: “Él no está haciendo nada malo, está soltero. Fue un día muy especial, yo me acordaba del año nuevo que pasamos todos juntos. Es inevitable, no está haciendo nada malo. Me duele igual. No pasa nada”.

Luego, agregó: “Yo lo extraño y no dejo de amar de un día para el otro. No pasa nada, no quiero ser la llorona de siempre, pero me duele. No me importa que me digan llorona, soy real me pasa esto y él no está haciendo nada malo. Lo tengo que aceptar. Sabía que me iba a pasar esto (...). Yo pensé que íbamos a volver, pero me duele verlo así. Justo ese día tuvimos una charla en la que nos dijimos cosas re lindas. Le hice un regalo, un video, no fue nada material”.

Además, Mariana Brey contó que Martín le confesó por mensajes de WhatsApp que estaba soltero y que no tenía ninguna relación con la mujer del video. Por su parte, Cinthia agregó: “Le pedí que me dijera la verdad porque yo soy la que me siento acá. Me dijo que no había pasado nada. Fue una cuestión de respeto y habíamos hablado unas horas antes”.

Cabe recordar que Baclini y Fernández blanquearon su romance en junio de 2018. La pareja tuvo una gran exposición a partir de su participación en el Súper Bailando. El certamen produjo un gran desgaste en la relación y las peleas eran muy frecuentes, como los celos que sentía Cinthia por la amistad entre Martín y Luciana Salazar. Con el paso de los meses, decidieron separarse, pero siguieron bailando en el programa de Marcelo Tinelli hasta que quedaron eliminados.