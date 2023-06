Cinthia Fernández y Matías Defederico viven desde hace años un conflicto económico y mediático sin fin. Al poco tiempo que el papá de sus tres hijas, Francesca, Bella y Charis se fue de la casa que compartían juntos empezaron los problemas.

Desde ese entonces, los problemas se desencadenaron por las visitas a las nenas, por el dinero de la cuota alimentaria que debe pasarle Defederico a su exmujer para sus hijas y en el medio se han metido familiares directos, como la exsuegra y la excuñada de Cinthia, con quienes ha mantenido una guerra a la vista de todos.

Así las cosas, en esta oportunidad, la mediática se quejó nuevamente del valor de la cuota de los alimentos. Según contó Cinthia en un posteo en su cuenta de Instagram - medio que utiliza para hacer descargos de todo tipo - su exmarido no le actualiza los valores desde hace meses.

En un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores, contó que le sigue enviando 55 mil pesos, que no le alcanzan para nada. “El único al que la inflación no le toca los valores... Se ve que no aumenta el corte en la barbería”, disparó indignada haciendo alusión al ingreso probable que tiene el deportista, que montó un local para hombres en una popular avenida de Villa Urquiza.

Hace unos días, la modelo y actriz contó que tuvo que volver a embargar a su expareja en una cifra que supera los 2 millones de pesos. Entonpces Cinthia compartió por sus redes sociales una captura de un mensaje de su abogado en el que se podía leer el pedido de embargo. “Aparentemente Matías no contestó la intimación, así que le mando el escrito para firmar pidiendo que se haga efectivo el embargo”.

Sin embargo, hasta ahora el jugador del equipo de fútbol senior de Huracán no emitió palabras al respecto ni se defendió de las acusaciones que le hizo públicamente su exmujer.

Hace casi un mes, Cinthia había respondido algunas preguntas de sus seguidores por Instagram y habia sorprendido con una declaración muy fuerte. En esa ocasión, la mediática admitió que en un momento de su vida no tuvo dinero para comer.

Todo comenzó cuando en esa oportunidad, uno de los interrogantes que más llamó la atención de sus seguidores fue el que se refería a su pasado: “¿En algún momento sentiste que no llegaste a fin de mes? En cuanto a lo económico”. La pregunta que permaneció en forma anónima, por lo que no se conocen detalles de quién la realizó, llevó a la mediática a recordar un duro momento.

“Un día tenía 2500 pesos en la cuenta y no tenía más leche, ni me pagaban en el trabajo y me había quedado sin nada en la heladera”, comenzó su relato la bailarina. “Me acuerdo que lo estiré lo más que pude hasta que mi cuerpo no dio más: me largué a llorar en frente de mi pareja y con mucha vergüenza le confesé lo que me pasaba y él me ayudó”, continuó Cinthia, para luego revelar que la mano que la ayudó fue la de Martín Baclini.

Así, el hombre con quien en ese instante compartía su vida, le dejó en claro una cosa: “Me hizo prometerle que nunca más le ocultara que me faltaba para comer”.