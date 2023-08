La iniciativa de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ de abrir un ensayo general a alumnas y alumnos de escuelas tuvo un gran impacto ayer por la mañana, horas previas al debut del "Concierto didáctico para las familias", cuya primera función se realizó anoche en el Auditorio Juan Victoria. Dentro de su temporada de presentaciones regulares, entre el canto lírico, la música de cámara, los solistas y directores invitados, un gran acierto fue también esta propuesta, ya que acercó a chicos y adultos que no son escuchas asiduos de veladas de música clásica o sinfónica.

Copados con la orquesta. Niñas y niños de unas diez escuelas de la provincia colmaron la sala del Auditorio.

El resultado fue muy positivo. Alrededor de 800 estudiantes de las escuelas Merceditas de San Martín, ENI 39, Hebe San Martín de Duprat, Elvira de la Riestra, el Colegio Dante Alighieri, Mercedes Nievas de Castro, Federico Ozanam, Antonio Torres, Inglés Bilingüe y Polivalente de Arte, fueron los visitantes privilegiados, testigos y partícipes de un espectáculo entretenido y con contenido artístico de calidad. De la mano de la maestra Yeny Delgado y del actor Silvio Guevara, que ofició de narrador, el viaje sonoro consistió en una ilustración con ejemplos y relatos para conocer el diálogo entre los instrumentos que conforman la orquesta. Con obras clásicas de Beethoven y Mozart, las chicas y chicos fueron diferenciando las cuerdas frotadas, cuáles eran más agudas y más graves, o el comportamiento de la familia de los vientos de madera y de bronce; y hasta la percusión, que causó sensación y asombro.

¡Cuidado con el lobo! Algunos de los músicos se caracterizaron con los personajes de una fábula musical.

Cuando Silvio indicaba cómo los instrumentos representaban las acciones de los personajes de una fábula -que también estaban representados en imágenes- niños, padres y maestros reconocían los colores de cada sonido y cómo vibraban en la sala... Sin contar que entre los músicos había algunas caracterizaciones de los diferentes personajes que componían esta tradicional historia musical, que fascinaron a los pequeños. Sobre el final, la directora Yeny habló a la platea, admirada por la respuesta que recibía de los más chiquitos. "Hoy han tenido una clase de música para conocer cuáles son las familias de los instrumentos y si les gusta pueden aprender a usarlos como los profesores de la orquesta", dijo. Como broche de oro, la Sinfónica de la UNSJ se despidió a puro ritmo caribeño con el danzón "El médico de pianos", una alegre pieza del compositor Jorge López Marín, que tuvo hasta el acompañamiento de los peques con palmas y chasquidos de dedos.

Juego e imaginación. El actor Silvio Guevara fue el narrador y conectó cada parte del espectáculo con su relato.

ELLOS DICEN

María Olazábal (9)



"Me encanta la música clásica. Me gustó mucho escuchar el violín en imagen del niño. Sonaban muy bien, era increíble. Es agudo y tiene un toque especial dulce y suave".





Juan Pablo Rodríguez (11)



"Me llamaron la atención los sonidos de los instrumentos mezclados con la historia del cuento. Los timbales eran la escopeta y el pajarito era la flauta, eso fue impactante. Quiero venir más seguido".





Julia González (11)



"Fue un hermoso concierto. La historia del lobo y el niño me gustó por lo que trata, creo que dejó una moraleja pero me cuesta encontrarla. Y me gustó el violín, sus cuerdas hacen que la música sea clara, fuerte y más aguda. Fue agradable".

FOTOS DANIEL ARIAS