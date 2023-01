En las primeras horas de ayer, Claudia Pirán volvió a las apariciones públicas en la edición 63 del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2023. Fue en la tercera luna como invitada de Los Caligaris, considerada la de mayor convocatoria en lo que va del encuentro. Aquí, el grupo cordobés hizo su debut en sus 25 años de carrera.

Tras estar en stand by desde 2012 -cuando se dedicó a su familia y su salud-, Claudia Pirán hizo su retorno en el mismo espacio que obtuvo la Consagración en 2005, sumándose a "Los Cali" y su combinación de cuarteto y ska.

A cargo del cierre, la agrupación propuso una fiesta para su primera vez en el escenario Atahualpa Yupanqui. Desde el inicio a las 2.40, el conjunto integrado por Martín Pampiglione y Juan Carlos Taleb, entre otros, matizó su concierto con números circenses, 2 carpas rojas y amarillas sobre el tablado y un público que celebró su llegada.

En la recta final, el combo presentó a Pirán para interpretar Con vos, luego de lo que ella expresó su "placer" por "volver" y "volver con ellos".

Respecto a su reencuentro con la Próspero Molina, la artista local dialogó con DIARIO DE CUYO.

"¡Tremendo show! Cuando me nombró Juan para hacer un tema nuevo, la plaza explotó. Quién te dice que no podamos hacer una versión definitiva con los chicos. Según lo que me comentaron ellos, es la primera de muchas y parece que me van a adoptar. Tuve un momento mágico, bailamos, cantamos. Y la comisión quiere que vuelva y hagamos cosas durante el año", dijo quien en 1998 fue reconocida con una mención especial y se ganó el pase después de ser Revelación de los Espectáculos Callejeros en 2000.

"Fue un honor mutuo. Esta era la vuelta que quería", reflexionó la intérprete con deseos de que se continúen generando este tipo de propuestas.