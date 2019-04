Hace unos días, Diego Maradona le dedicó un mensaje a su hija mayor, Dalma, por su cumpleaños. Sin embargo, pese a las tiernas palabras, no omitió un comentario en contra de su ex pareja, Claudia Villafañe.

"Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma", sostuvo con un filoso comentario contra Villafañe.





Fue "la gota que rebalsó el vaso", según aseguró, y el motivo que por el que se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica. De acuerdo a lo que se dio a conocer, el miércoles pasado -3 de abril- demandó a su ex pareja por violencia psicológica y solicitó un "bozal legal" para que tanto él como su abogado, Matías Morla, no puedan volver a referirse a ella públicamente. Así lo informó la conductora Pía Shaw.

Presente en la Oficina de Violencia Doméstica, Villafañe contó con el apoyo y contención de psicológicos, psiquiatras, una asistente social y abogados, a quienes dio aviso de las constantes agresiones que recibe por parte de su ex marido. De modo que se encargaron de llevar a cabo las pericias correspondientes.