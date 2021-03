“Los ñoquis de la Tata” no tardaron en agotarse. El emprendimiento de Claudia Villafañe fue un verdadero éxito, pero todavía sobrevuela una polémica en torno a su precio. ¿Inaccesibles o económicos? Un debate que acabó con la paciencia de la ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe).

El fin de semana, la madre de Dalma y Gianinna Maradona fue invitada por la municipalidad de Escobar para que conversara con Sergio Goycochea en el Teatro Seminari en el marco del mes de la mujer. Una vez finalizada la entrevista, y pese a que había adelantado que no hablaría con la prensa, el cronista Pablo Layús la esperó para intentar conseguir alguna declaración picante. Y lo consiguió.

Ingeniándoselas para obtener el testimonio, el movilero de Intrusos (América) le preguntó a la reticente emprendedora sobre sus pastas. “¿Si traje los ñoquis acá? Tenés que comprarlos”, respondió con picardía.

Acto seguido, Layús puso el dedo en la llaga: “¡Son muy caros!”. Esta queja logró que la cocinera por fin se metiera en la polémica. “¡Dale! ¿Vos también con eso? Son seis porciones, dejen de hinchar…”, lanzó Villafañe.

Ya en el final de este breve intercambio, el periodista dejó entrever que no podía pagar lo que salía el producto y logró ablandar a la cocinera en la negociación. “Bueno, te hago una porción para vos nada más. Hago que te vendan una porción sola y listo, así no tenés que pagar tanto. Y no me tenés que decir que estoy linda para que te dé una nota”, cerró Claudia.

El lanzamiento de “Los Ñoquis de la Tata” fue tan exitoso que su segunda edición estará lista para Semana Santa. ¿Cuánto salen? 3500 pesos. También se pueden pagar hasta en 18 cuotas con interés y en ese caso su costo se eleva a $7311.

Para que la experiencia gastronómica sea completa, además de 6 porciones de la pasta que la consagró en el certamen de cocina, el box incluye un puré de tomate casero, aceite de oliva extra virgen, ajo, queso parmesano, albahaca fresca para decorar, y una baguette parisina.

“Aprendí a cocinar estos ñoquis de la Tata para devolverle a mi familia todo el amor que me dan. Los perfeccioné en MasterChef donde me conecté con la cocina desde otro lugar. Hoy, junto a Carta Corta los comparto con ustedes para agradecerles y devolverles aunque sea un poco de todo el amor que nos dieron a lo largo de nuestras vidas a mí y a mi familia. Gracias, que los disfruten, los quiero mucho”, explica en el packaging del producto.