Tras la muerte de Diego Maradona, todas las miradas estuvieron centradas en Claudia Villafañe, quien acompañó de manera permanente a sus hijas pero también acompañó todo el proceso que implicó que doloroso momento. Por eso, al reaparecer en las redes sociales, se produjo una catarata de comentarios donde el cariño fue expresado por sus seguidores.

A través de las redes sociales, miles de personas volcaron sus mensajes hacia la ex esposa de Diego Maradona. Por su fortaleza y amor, todos pusieron en valor la actitud de ella. Al reaparecer en las redes sociales, lo hizo con una foto que guarda un especial significado. Si bien no realizó ningún comentario, sus seguidores no tardaron en reaccionar.

En un reciente posteo, Claudia Villafañe posó de frente y luciendo un suéter con un enorme corazón en el centro de la prenda. Si bien no hizo comentario alguno, todos relacionaron la imagen como un símbolo de agradecimiento y cariño al acompañamiento que tuvo durante los últimos y duros días que atravesó tras la muerte de Diego Maradona.

La imagen forma parte de su regreso a las grabaciones de MasterChef, donde se convirtió en una de las participantes más queridas desde el inicio del reality. Y es que más allá de su habilidad en la cocina, también se destacó por el compañerismo con el resto de los concursantes. Por eso, se ganó el respeto y cariño de quienes siguen el programa de cocina.

A partir de su posteo, algunos de los comentarios destacados fueron: “Geniaaa sos medalla de oro en la vida toda!”, “Tata hermosa, sos inmensa, fuerza”, “Sos una gran mujer!!! Gracias por cuidar siempre a Diego!”, “sos un mina de fierro, y te admiro mucho. Sos todo corazón” y “sos un ser maravilloso”, fueron algunas de las palabras más emotivas que recibió la empresaria.

Fuente: La 100