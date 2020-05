Hasta este domingo a las 00, los artistas y productores técnicos del ámbito tendrán tiempo de presentarse al llamado de Apoyo Económico del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo y Cultura; los beneficiarios deberán elaborar una propuesta que consista en brindar algún servicio o producto. De acuerdo a lo manifestado ayer, por la secretaria de Cultura, Virginia Agote, un comité de expertos será el encargado de la evaluación, seleccionando una cifra estimada de 200 proyectos, como señaló, en referencia a la convocatoria para la que se destinarán los fondos destinados al programa de Emprendedor Cultural, cuyos montos "se están cerrando".



"Hasta ayer -NdR: por el miércoles-, ya teníamos 1.000 inscriptos. También estamos recorriendo territorios como Jáchal e Iglesia, con el protocolo adecuado, comunicándonos por teléfono y mail", explicó Agote sobre la ayuda destinada a trabajadores del sector cultural.



La convocatoria está para mayores de 18 años y residentes de San Juan, en los rubros de: artes visuales, artes escénicas, diseño, música, editorial, audiovisual, cultura digital, artesanías, gestión cultural comunitaria y producción técnica. "Se podrá participar en la categoría individual para la que se asignarán $20.000; en la grupal, de 3 o más personas, hasta $40.000; e institucional, hasta $60.000; y proponer una contraprestación, desde un proyecto súper elaborado hasta el cumplimiento de un servicio, que podrá ser realizado mientras dure la cuarentena, de forma virtual, o para cuando se pueda realizar, acordando con la Secretaría y las partes, el momento y lugar", subrayó, agregando que se incluyó al sector técnico que está sufriendo al igual que los artistas.



De esta manera, los representantes del quehacer artístico no sólo podrán planificar una estrategia de servicio o una actuación, sino también la entrega de una obra o artesanía, trabajos de formación, de investigación y curaduría, diseño gráfico, producción de libros o escritos, destacó la funcionaria, sobre este programa.



Y la selección no sólo tendrá en cuenta la calidad. "En el formulario de registro hay preguntas como si tienen un segundo empleo, por ejemplo, porque ante la igualdad de proyectos se tratará de dar prioridad al que no reciba ningún ingreso, aunque no será excluyente, si reúne las condiciones. También se tendrá en cuenta la equidad en cuanto al género y ubicación", consignó Agote sobre la iniciativa para la cual se podrá consultar bases y condiciones en sisanjuan.gob.ar e inscribirse por mail en bit.ly/apoyocultrulasj.