Un escándalo sacudió la escena de la farándula nacional ante la detención del humorista Juan "Cacho" Garay ante graves acusaciones de su esposa Verónica Macías Bracamonte por acoso, maltrato y violencia de género. El artista mendocino que ganó popularidad de la mano de Tinelli hace años, fue liberado de la comisaría de Luján de Cuyo este jueves, aunque el proceso judicial seguirá su curso con acciones iniciadas por la defensa de la víctima. Sin embargo, las repercusiones de lo acontecido impactaron de lleno a buena parte del entorno artístico cercano a su figura.

Este medio comunicó con la cantante y bailarina sanjuanina Mariana Clemenceau, quien en la pasada temporada compartió su espectáculo humorístico "Y volvimo' nomá", con funciones a sala llena en Villa Carlos Paz.

Durante el verano, Clemenceau supo elogiar a Garay como "el ser más humilde, amable y talentoso que conocí en mi vida'

Vía whatsapp, la artista dijo a este medio que no se encuentra en la provincia y lo único que respondió es que no hará comentarios sobre el hecho, sin pronunciarse ante lo sucedido: "Trabajé durante un año y medio con Cacho. Hemos recorrido todo el país y la temporada completa en Carlos Paz, con funciones casi todos los días. Tengo mucho para decir, pero prefiero hacer silencio porque creo que es lo más correcto para mi carrera", fueron las palabras que escribió Clemenceau.

La artista dejó entrever que la noticia no la sorprendió, por conocer de primera mano cómo es el vínculo entre Bracamonte y Garay. Además agregó: "Compartí más de 60 días de corrido con Bamby (es el apodo de Verónica), charlas de horas, pero hoy por hoy, me las guardaré". Y tras sus medidas palabras, señaló que hay "muchas verdades' que no está en condiciones de revelar, mostrando que busca mantenerse alejada del conflicto, para no entrar en una polémica mediática. Sin precisar si fue por motivos personales o profesionales, indicó que no tiene ningún lazo con el humorista, a quien en las redes llamaba su "hado madrino': "Abandoné la obra dos semanas antes de que terminara la temporada en Carlos Paz, eso contesta todo", fue lo último que respondió desde sus vacaciones en crucero por el Caribe.

Mientras tanto, la justicia mendocina le dictó al humorista de 68 años de edad una restricción para acercarse a su esposa y un embargo de un millón de pesos. Durante el allanamiento policial, los agentes le secuestraron armas no declaradas en su domicilio (un machete de hierro de 40 cm de largo, un hacha, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido). El episodio de violencia denunciado ocurrió en un hotel de la ciudad de Carlos Paz, la semana pasada. El abogado defensor de la joven, José Manuel Fitz, afirmó a la prensa que durante 13 años de pareja con Garay, la cantante lírica -cordobesa de 32 años- viene sufriendo episodios de "violencia física, económica y sexual".