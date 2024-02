"¡Estoy feliz! ¡Estoy cumpliendo un sueño!", exclamó Mariana Clemensó -su apellido artístico- a DIARIO DE CUYO, previo a su debut en el LVISA Teatro Concert de Villa Carlos Paz, esta noche, con su show En Argentina, España canta y baila. En realidad, su primera vez en esta localidad cordobesa fue con el mendocino Cacho Garay en el Teatro Zorba, en la temporada de verano 2022-2023; sin embargo, con esta apuesta dará un paso más en sus casi 3 décadas de trayectoria. En esta oportunidad, la intérprete presentará el proyecto solista que armó con su banda integrada por Mario Pereira (bajo), Marcos Esis (percusión), Daniel Gómez (guitarra), Nehuén Ibazeta (violín), Sergei Tapia (teclado) y Marisol Morales (danza).

"Con esta posibilidad, concretaré mi primer proyecto propio fuera de San Juan", anunció respecto a las puertas que se abrieron para ella, tras la convocatoria del productor Pablo Faro, con quien quedó un vínculo profesional tras su desempeño compartiendo el cartel de "Cacho Garay y volvimo nomá" por el que se trajo el premio Concert a Mejor voz femenina y obtuvo una nominación en los Carlos en la misma categoría, donde coincidió con Laura Esquivel, Coki Ramírez, Denise Cerrone y María José Rojas.

"Después de conocer a Pablo quedó una amistad muy bonita, yo canto temas tropicales de su autoría, que él me produjo musicalmente. Así fue que me llamó y me ofreció hacer un espectáculo en el LVISA, un audiovisual que diseñamos con baile flamenco, varios cambios de vestuario y muchas sorpresas. En Carlos Paz, me acunaron y este proyecto tenía que nacer donde yo sentí que fue mi despegue fuera de la provincia", expresó la hacedora que, a lo largo de los años, también supo abrir su abanico estilístico hacia otros géneros como la música tropical.

"Tenemos una grilla bastante linda en San Juan con funciones en distintos bares y con fechas en las salas del Teatro Bicentenario, Teatro Sarmiento y Oscar Kummel que estamos ultimando, pero lo más fuerte que estamos trabajando es instalarnos de manera definitiva en Carlos Paz, con una idea que estamos negociando para la próxima temporada de verano. Es maravilloso", confesó la artista local respecto a los próximos planes que la establecerían en la cartelera de la emblemática villa.