Siguiendo con su temporada virtual para niños, el complejo porteño La Plaza propone para esta tarde (desde las 15) a través de su sitio web www.laplazaonline.com.ar una función virtual gratuita de clown y percusión.



"Wi fi Fest La Fiesta desenchufada", es un espectáculo de clown y percusión para que grandes y chicos jueguen usando la imaginación y la creatividad. Con diversos elementos como timbres, libros, botellas, cajas y el sonido del propio cuerpo, este espectáculo apostará a desafiar al espectador a "jugar desenchufados" recuperando el contacto con quienes los rodean. La obra permanecerá disponible 24 horas en las que se podrá realizar una colaboración para Unicef Argentina y Cruz Roja Argentina. Además, 30 minutos antes del inicio de la función, se podrá ver el "Camarín virtual'.



Festival de Cine latino



Se viene la Semana de Cine Latinoamericano, que será entre el 7 y el 13 de julio, con acceso gratuito en el sitio www.cicloindependiente.com. El ciclo contará con ocho largometrajes y nueve cortos provenientes de Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, República Dominicana y México. Además, habrá shows de artistas como Juana Alemán, Viva Elástico, Isla Mujeres, Riverware, Media hermana, Franco Sorgio, El Chico López y Galean. Las charlas serán: Difusión de Cine Independiente: Con Mónica Delgado Chumpitazi y José Sarmiento Hinojosa de la revista peruana Desistfilm; Archivo de Video Independiente en América Latina. Con Mariela Cantú y Distribución y exhibición de cine de género en América Latina, con Carina Rodríguez y Hernán Moyano.



Mítico ciclo en Youtube



Los programas del animador estadounidense Ed Sullivan, estarán disponibles por primera vez en Youtube. El legendario ciclo lideró durante 23 años la audiencia de ese país con un show en vivo de variedades por el que pasaron las más diversas e importantes figuras mundiales del espectáculo. Allí, tuvieron sus primeras actuaciones en la televisión de Estados Unidos artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Stevie Wonder, The Doors, The Jackson 5 y The Beach Boys entre otros. Esto convirtió al show en escenario de famosos hitos ligados a la carrera de grandes leyendas, como el desembarco de The Beatles en Estados Unidos, en febrero de 1964; o el estreno en televisión de Satisfaction, de The Rolling Stones. La última emisión fue en 1971.