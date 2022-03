Sintonizar LV5 Radio Sarmiento es una gran opción para informarse, formarse y entretenerse. Ese es el objetivo con el que nació y sigue siendo el Norte en este 2022, cuando relanza su programación, con clásicos y novedades que tienen un solo fin: ir codo a codo con la gente, para escucharla y brindarle lo que necesita a lo largo de su jornada, desde la más completa información -área en la que redobla la apuesta- hasta la charla amena y distendida, pasando por el servicio, el humor y la buena música, entre otros segmentos. En este camino, la temporada, que abrió el fuego en febrero con el regreso de Pensar San Juan en la primera mañana, suma a partir de hoy otras dos propuestas con identidad propia: una versión extendida y recargada de Demasiada información, que debutó en ese dial hace un par de años; y Tres al hilo, de lunes a jueves por las tardes.



Demasiada Información ocupará la franja de 10 a 14 hs, de lunes a viernes. Con un fuerte trabajo de producción, de 10 a 13 hs será un magazine donde, como su nombre lo indica, la protagonista será la agenda del día. Entrevistas, notas en piso y móvil, la participación de la audiencia y de un personaje especial serán ejes este envío, donde no faltará la actualidad en materia de deportes y cultura. A su vez, el programa tendrá una fuerte retroalimentación con DIARIO DE CUYO, digital y papel, desde cuya web también podrá verse en vivo todo lo que sucede en los estudios de la emisora.

Tres al hilo. Una propuesta distendida con Melisa, Pablo y Leo Quiroga, a las

20 hs de lunes a jueves.



Julio Turcumán y Marcela Sosa estarán en el piso junto a Diego Ruiz y Natalia Frías; al tiempo que Leo Polegritti hará móvil y los periodistas de DIARIO DE CUYO Mario Romero y Walter Ríos aportarán desde la Redacción y exteriores; todo con un importante trabajo de producción encabezado por Ivana Sillero. Y de 13 a 14 hs, Romero y Ríos se incorporarán a estudios, para -junto a Turcumán- acentuar en esa última hora el análisis sobre temas candentes en los ámbitos políticos, judiciales y económicos.



"Es un magazine con mucha información como se hace desde hace mucho tiempo en Sarmiento. Y en lo personal, siempre he hecho programas informativos de una o dos horas, así que también es un gran desafío apostar a cuatro horas de radio diarias, estando también al frente de la Redacción de DIARIO DE CUYO", comentó Turcumán.

Juntos por la tarde. Clásico de la grilla de LV5. Roberto Cortez, Patricia Moreno y Mara Carrizo, acompañados por Leonor Camisay.

Con una oferta totalmente distinta, a las 20 hs reestrenará Tres al hilo, conducido por "los hermanos Quiroga". Melisa, Leo y Pablo, junto a Romina González retoman su proyecto atravesado por la música, el humor y la ficción, con anécdotas, charlas, entrevistas y hasta radioteatro, con una novela radial de puño y letra. "¡Es algo que no se escucha hoy en día en la radio sanjuanina!", calificó Leo. "Este programa empezó en pandemia, cuando con Donaires no podía tocar porque estaba todo cerrado. Pensamos en un show donde la gente pudiera desconectarse un poco de la realidad, jugar, reír, ser uno mismo sin tanto protocolo. El programa es básicamente como somos nosotros", contó. "No entendemos bien por qué, pero a la gente, a Julio (Turcumán) y a Radio Sarmiento les interesó esa propuesta de mostrarnos como somos... Y qué mejor que hacerlo de 20 a 21, cuando la gente ya está volviendo a casa de un largo día y ponerle toda la onda para divertirse un rato", concluyó.



"Radio Sarmiento es amor por la radio, es noticia y es dinámica. Contempla espacios para divertirte y por qué no, para aprender cosas nuevas... Es todas las novedades, todo lo que sucede, toda la música, los mejores profesionales... Lo que dice el jingle: la nueva radio de toda la vida", valoró Leonor Camisay, coordinadora de programación y producción de la emisora.





El Dato

LV5 Radio Sarmiento (AM 1120, FM 104.7) está en redes sociales como @LV5 Radio Sarmiento. Se escucha vía streaming en www.conpacto.com.ar, su diario digital. Además, Demasiada Información podrá verse en vivo a través de las redes sociales de DIARIO DE CUYO.



Programación

Radio Sarmiento transmite las 24 horas, todos los días del año. Durante la madrugada, información, buena música y opiniones de la gente, en conexión con Radio con vos, de Buenos Aires.





* DE LUNES A VIERNES



7 hs. Pensar San Juan. Con María Silvia Martín, Juan Pereyra y producción de Leo Polegritti. En su 4ta temporada informa sobre todo lo que sucede en el país, en el mundo y fundamentalmente en la provincia. Un estilo de informar desde aquello que pasa y por qué pasa, para proyectar un futuro mejor.



10 hs. Demasiada Información. Con Julio Turcumán, Marcela Sosa, Diego Ruiz, Natalia Frías, Mario Romero, Walter Ríos, Leo Polegritti, Ivana Sillero y Leonardo Muro. Periodismo comprometido para mostrar la realidad del mundo en que vivimos, para transitar la jornada actualizados, para estar al tanto de todas la novedades. Noticias al instante, entrevistas con personalidades destacadas, espectáculo y mucho mas.



14 hs. Nuestro mundo es... Con Mara Carrizo. Un espacio de Información y formación. Entrevistas, informes, columnas y noticias, cuya temática es concientizar sobre el cuidado del medio ambiente.



14.30 hs. La Diosa Fortuna. Transmisión de la Quiniela oficial y la Quiniela nocturna a las 21.30 hs. Un clásico de la emisora con la conducción de Felix Naranjo.



15 hs. Juntos por la tarde. Con Roberto Cortez, Mara Carrizo y Patricia Moreno a cargo del Departamento Prensa de la radio. Un propuesta amena, divertida, con buena música latina, temas de interés, entrevistas y toda la información.



18 hs. Como siempre. Con Alejandro Martín. Información, entretenimiento, música, reflexiones, con activa participación de la audiencia.



20 hs, de lunes a jueves: 3 al hilo. Con Melisa Quiroga, Leo Quiroga, Pablo Quiroga y Romina González. Una hora divertida, amena y musical.



20 hs, viernes: ¡Maaa! Bendito caos. Con Ivana Sillero, Daiana Kaziura y Lisa Navas. Un programa en el que tres mamás periodistas, junto a especialistas, buscan evacuar dudas sobre los temas y desafíos que a diario enfrentan las mamás sanjuaninas.





* FINES DE SEMANA

Sábado 9 hs. Aferrarse a la vida. Con Walter Castro Salas. Un espacio de información con toda la actividad minera a través de notas con personajes destacados en la actividad.



Sábado 11 hs. A todo o nada. Con Julio Turcumán, Victoria Olaechea, Walter Ríos, Ivana Sillero y Gabriela Moreno. Programa donde se impone la información que marca agenda, con entrevistas polémicas e información actual y exclusiva.



Domingo 9 hs. Motores en marcha. Con Jorge Enrique Pinardi. Toda la información "fierrera' hasta las 13 hs.