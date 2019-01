Tercera entrega de Como entrenar a tu dragón. Hipo (voz de Jay Baruchel) se ha convertido ya en líder y gobernante de Berk. Chimuelo sigue siendo Chimuelo, pero la aparición de una Furia Luminosa y de una nueva amenaza causa que los amigos deban prepararse para enfrentar sus propios destinos. Una vez más Vikingos junto a Dragones lucharán para defender su hogar.

Título: Cómo entrenar a tu dragón 3

Título original: How to Train Your Dragon: The Hidden World

Dirección: Dean Deblois.

Voces originales: Jay Baruchel, Cate Blanchett, Kristen Wiig, Jonah Hill, Kit Harington, T.J. Miller, Gerard Butler, Christopher Mintz-Plasse, America Ferrara, Djimon Hounsou.

Género: Animación , Acción.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 104 Minutos

Calificación: Apta todo público

Cinemacenter

3D TURBO Cast: 16.30 - 21.50.

3D Cast: 20.20 - 2240.

2D Cast: 15.40 - 17.10 - 18.00 - 19.30

CPM San Juan

3 D Cast: 16:45 - 18:45 - 20:45

2D Cast: 15.25 - 17.20 - 19.15 - 21.10 - 23.05. Trasnoche viernes y sábado: 01.

Play Cinema

2D Cast: 16.05 - 18.00 - 19.50 - 23.00. Trasnoche viernes y sábado: 00.50.

3D Cast: 17.00 - 19.00 - 21.00