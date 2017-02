Más vigente y vital que nunca, Mirtha Legrand celebra hoy su cumpleaños número 90. El festejo se llevará a cabo en la casa de su hija Marcela Tinayre, en pleno Barrio Parque, a partir de las 21. La diva vive muy cerca de allí, con quien es su colaboradora de siempre, Elvira. Asimismo, recordemos que la mansión de Tinayre ha sido testigo de grandes celebraciones familiares, y en una oportunidad hasta se le abrieron las puertas a Mick Jagger y Ron Wood para un agasajo, durante la última visita de The Rolling Stones al país.



En una reciente entrevista, Mirtha habló sobre la preocupación que la invade cada vez que piensa que, con el correr de los años, podría llegar a perder su espacio en el mundo del espectáculo: "Cuando sos grande pensás: ¿qué me van a hacer? ¿Me van a sacar de la televisión? ¿Me van a censurar? A esta altura tengo una libertad para decir ciertas cosas que cuando uno es joven no se anima a hacerlo" expresó Legrand, quien también fue un referente ineludible de la época de oro del cine argentino.

Esta noche, la diva de los almuerzos festejará merecidamente la llegada de los 90 junto a su hermano José Martínez Suárez, a su melliza Silvia (más conocida como "Goldie"), demás familiares y un círculo íntimo de amigos. ¿Llegará Susana Giménez al evento? Si bien Su se encuentra en Miami, no se descarta que sorprenda a su gran amiga a último momento, como ya lo hizo en otras ocasiones. Tampoco se sabe si su nieta, Juana Viale , será de la partida, debido a que está disfrutando de unas vacaciones en Hawai junto a su nuevo amor.



"Yo he evolucionado en muchos aspectos y el público lo agradece. Esto tiene que ver con los cambios en mi modo de pensar. He tenido una apertura en mi mente, en mi cerebro. A mi edad te ponés más sensible, más observadora y más complaciente también" expresó Legrand, en vísperas de la celebración que la tiene como protagonista indiscutida.