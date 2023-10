Mariana Moyano, periodista de vasta trayectoria y docente universitaria, murió este miércoles a los 54 años en el Instituto del Quemado, donde se encontraba internada desde hace más de dos semanas tras haber sufrido un trágico accidente doméstico mientras celebraba su cumpleaños.

“Estamos de duelo, con una tristeza total. Murió la periodista y colega Mariana Moyano. Tenía 54 años. Esta es una información de hace un ratito nada más. Acá muchos de nosotros no solamente la escuchamos, la hemos leído y hemos compartido, sino que en este panel hay amigos”, informó C5N pasadas a las 9.45.

De acuerdo a las averiguaciones que pudo realizar Infobae, Moyano fue ingresada el pasado 8 de octubre -el día que cumplió 54 años- al Instituto del Quemado, en el barrio porteño de Caballito, luego de haber sufrido un accidente doméstico grave.

La docente universitaria habría arrojado alcohol sobre un brasero para reavivar un fuego, pero las llamas se salieron de control y ella no pudo escapar a tiempo.

Producto de las quemaduras, Moyano fue intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades y luchó hasta el final contra una compleja infección.

“Tuvo un insólito accidente hogareño y hace tres semanas luchaba por su vida en el Instituto del Quemado... Con la mitad del cuerpo afectado, peleando día a día, finalmente una infección terminó con una vida y un talento extraordinario”, relató su colega y amigo Tuny Kollman.

Según informó el Ministerio de Salud porteño, Moyano ingresó al establecimiento médico “con más del 50% de su cuerpo comprometido por quemaduras y dificultades respiratorias”. “Durante su internación estuvo constantemente con asistencia respiratoria mecánica. En las primeras horas de la jornada presentó una descompensación a raíz de duna neumopatía de la cual no pudo ser reanimada y se confirmó su muerte”, se agregó.

Moyano, además de periodista, era además docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y había escrito varios libros. También tenía un podcast personal llamado “Anaconda con memoria”, donde hablaba de cultura y hacía análisis político.

En 2019 brindó una entrevista a Infobae en ocasión de la publicación de su libro “Trolls S.A., la industria del odio en internet”. Allí, entre otros temas, se explayó sobre democracia e internet: “Originalmente, viste que internet era como ese lugar los anónimos éramos todos iguales, era un mundo más anárquico, una especie de comuna. Después del comunismo, viste que venía como la comuna pura donde todos llegábamos a ser iguales. Y eso fue cambiando cuando entró el mundo de la comercialización de internet y nuestros datos. Y nuestro nombre empezó a valer”.

“Entonces, me parece que en este momento lo que estamos viviendo es como una especie de falsa paridad donde un usuario es igual al otro en el debate (supuestamente como la instancia última de la democracia: que todos seamos iguales), pero no. Porque vos en el medio tenés la muerte de las citas de autoridad, no en términos iluministas. En el libro hay un ejemplo de una chica que le discute al que más sabe de megalodones en el mundo. No, no son iguales. De megalodón dejalo al señor que hable y nosotros hablemos de otra cosa”, agregó.

La repentina muerte de Moyano provocó una enorme tristeza en el mundo periodístico y en la política. “Sin palabras. La tristeza es infinita. Seguiremos escuchándote, pero ya el mundo no es igual. Hasta siempre Mariana Moyano”, aseguró la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

“Profundo dolor y tristeza por el fallecimiento de la querida compañera, docente y gran periodista Mariana Moyano. Acompañamos a sus familiares y amigos en este triste momento”, tuiteó el ministro de Ciencia, Daniel Filmus.

Por su parte, el Jefe de Gabinete de Ministros y candidato a vicepresidente de la Nación de Unión por la Patria, Agustín Rossi, también se pronunció. “Lamento profundamente el fallecimiento de Mariana Moyano, compañera valiosa y comprometida. Abrazo con afecto a sus familiares y amigos en este difícil momento”, manifestó.

Quien también lamentó el fallecimiento fue el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Gollán. “Triste noticia el fallecimiento de la periodista Mariana Moyano. Se nos fue una excelente profesional y mejor persona. A la familia y amigos les mando un fuerte abrazo y los acompaño en este difícil momento”, escribió el legislador.

Matías Kulfas, exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, consideró que la muerte de Moyano es “una tremenda y dolorosa pérdida”. Y visiblemente afectado por la noticia, agregó: “Entendió como pocos el momento sociocultural de la Argentina y nos dejó muchísimas piezas de alto valor en sus escritos, momentos de radio y tv, podcasts y charlas. En estos últimos tiempos se destacó particularmente señalando y explicando muchos de los cambios que atraviesan la escena política y cultural, desde sus agudos análisis hasta sus aportes como la gran cronista que ha sido, conversando y escuchando a los protagonistas de la vida cotidiana. Por encima de todo esto: una gran persona, sensible y solidaria. Un fragmento luminoso de la cultura porteña. Su partida es muy dolorosa. Le mando un abrazo infinito a su familia por esta pérdida tan difícil de asimilar”.