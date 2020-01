Dueño de 4 de las 10 películas candidatas -todas buenas, además-; y 17 nominaciones en cine (y la misma cantidad en TV), se especulaba con que Netflix iba a ser protagonista -el domingo pasado- en la gala de los Globos de Oro, antesala del Oscar y que abre la temporada de premios de la industria en Estados Unidos. Pero si las especulaciones pueden salir mal, pues damas y caballeros, este fue el ejemplo más claro: Prácticamente, la plataforma de contenidos la vio pasar. Pero no fue la única, porque si algo marcó esta ceremonia plagada de grandes figuras, es que la mayoría de los favoritos -estrellas e historias- terminaron mirando cómo sus competidores les arrebataban las estatuillas.



Netflix es el botón de la muestra: Los dos papas, El irlandés, Historia de un matrimonio eran fuertes candidatas a mejor película y a otros galardones principales. No se llevó ninguno. El film bélico de Sam Mendes, 1917, les puso la tapa; y también al Joker! Y encima, Mendes les ganó la dirección a Tarantino (Érase una vez en Hollywood), Scorsese (El irlandés) y Todd Phillips (Joker).



Otras de las perlitas de la noche la puso el rubro mejor actriz. En drama, el batacazo lo dio Renée Zellweger como la Judy Garland que la devolvió a las alfombras -cosa que ella misma subrayó-, dejando sentadas en sus sillas a, por ejemplo, Scarlett Johansson (Historia...) y a Charlize Theron (Bombshell). Y en comedia hizo lo mismo Awkwafina (The farewell), desconcertando a los que daban por hecho que iría a manos de Emma Thompson (Late night) o Cate Blanchett, (Where'd you go, Bernadette).



El guión no se quedó atrás. Si bien todos eran buenos, El irlandés se recortaba como claro vencedor. Pero el que subió al escenario fue Tarantino por "Érase una vez...', que también ganó en Mejor comedia y en el rubro más difícil de la noche, sin dudas: Actor de reparto. Brad Pitt se impuso en la quinterna plagada de popes: Tom Hanks, Al Pacino, Anthony Hopkins y Joe Pesci. "Dioses' los definió certeramente el blondo y maduro galán. ¡Chapeaux, pocas veces se ha visto un reparto tan fuerte!



La frutilla del postre en la velada de lo que iba a ser y no fue vino de la mano de la Película Animada, también poblada de tanques que trocaron a chaski boom: Ni Rey León, ni Frozen 2, ni Toy Story 4 y mucho menos Cómo entrenar a tu dragón: El mundo escondido; el Globo fue para Missing Link!



Bueno, ya estaba todo dicho. ¿Qué más podía pasar? La políticamente incorrecta acidez del presentador Ricky Gervais, que muy pocos festejaron. "Fue un gran año para las películas de pedófilos: Leaving Neverland (sobre Michael Jackson), Los dos papas...' fue uno de sus comentarios, que al elenco no le cayó nada bien. Tampoco le habrá gustado a Scorsese el "chascarrillo' sobre su antipatía hacia la factoría de superhéroes Marvel, ni a Leo Di Caprio que se mofara de su gusto por las chicas jóvenes: "Di Caprio estuvo en el estreno del filme y al final su novia ya era demasiado mayor para él', lanzó ante la sonrisa impostada del ex Titanic. Que los cines y las películas no le importan a nadie porque todos ven Netflix, que ninguno diera sermones políticos al recibir los premios porque "no saben nada del mundo real y pasaron menos tiempo en el colegio que Greta Thunberg' (la activista ambientalista) y que, por su participación en la malograda Cats, a Judi Dench "nada le gusta más que tumbarse en la alfombra, estirar su pata y lamerse la ....', fueron otras polémicas intervenciones, que incluyeron un golpe durísimo a la glamorosa platea: "Sandra Bullock actuaba en Birdbox, una película en la que hacía como si no viera nada. Igual que trabajar con Harvey Weinstein', dijo, en referencia al famoso y poderoso productor de Hollywood, conocido por todos, cuyo juicio por abusos sexuales comenzó ayer. "Ustedes lo hicieron, no yo', remató ante una sala atónita.