Los participantes de Gran Hermano no quieren perderse el Mundial de Qatar 2022. Y aunque en un principio parecía que el aislamiento que requiere el reality no iba a posibilitad que vieran a la Selección argentina, la producción cambió de reglas para que los partidos se conviertan en un nuevo incentivo a la hora de disputar la prueba semanal. Pero ¿cómo van a hacer para que no se filtre información del exterior, más allá de los futbolístico?

En principio, se decidió que solo podrán ver los encuentros que dispute la "Scaloneta" y que el público pueda ver cómo sus reacciones. Pero teniendo en cuenta que durante una transmisión tradicional pueden estar en contacto con noticias o mensajes que perjudiquen el desarrollo normal del programa, contarán con un relator especial. Según reveló La Pavada, Hernán Feler estará al frente de los partidos contra Arabia Saudita, Polonia y México.

El jueves 17 por la noche, los jugadores se impusieron en la prueba semanal, que duró 12 horas y consistía en mantener el nivel de maíz de un silo lo más alto posible. "La caída del maíz será constante y un participante deberá juntar con un balde el maíz que cae y pasárselo a un compañero para que recargue el silo por la parte superior", detalló la voz de Gran Hermano y les comunicó a los participantes que no solo iban a competir por el presupuesto semanal para comprar víveres, sino que verían al equipo liderado por Lionel Messi.

Un detalle no menor es que no siempre todos los participantes podrán disfrutar del evento deportivo. "Todo puede ir cambiando. Quizá en algún momento el líder de la semana pueda ser el único que pueda ver un partido de Argentina. Todo se irá viendo semana a semana", reveló la periodista Pilar Smith. Algo similar ocurrió con los beneficios extras del líder de la semana, ya que en la segunda semana del programa, además de tener inmunidad y la posibilidad de salvar a uno de los nominados, Maxi Guidici pudo ver El gerente, la película de Paramount+ protagonizada por Leonardo Sbaraglia, junto a dos de sus compañeros.