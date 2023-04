Jorge Rial fue internado de urgencia este sábado en Colombia a causa de una dolencia cardíaca. Tal como informó su médico personal, el conductor actualmente se encuentra “estable” en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Country.

“Tuvo un cuadro cardíaco complejo que se pudo resolver en hemodinamia”, explicó el doctor Guillermo Capuya en C5N, quien detalló que tiene contacto directamente con el médico de la terapia intensiva del lugar donde se encuentra hospitalizado el periodista. “Hablé con los médicos mientras estaban haciendo el procedimiento y antes”, agregó.

Además, Capuya sostuvo que “Jorge se comunicó” con él “antes de hacer el procedimiento” para que estuviese al tanto de todo y a partir de ese momento comenzó a recibir las novedades sobre su salud. “La información que yo les doy es la de alguna manera, por así llamarlo, la oficial, directo con la gente de la clínica, que es una excelente clínica quiero decirlo, porque también leí que estaba en un lugar malísimo y nada que ver”, afirmó. Y, en ese sentido, expresó: “Está en el mejor lugar. tiene una cobertura y asistencia y está muy bien tratado”.

Jorge Rial sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y debió ser hospitalizado. El conductor de Argenzuela tiene 61 años y ya tuvo algunos problemas coronarios en el pasado, por los que debieron colocarle dos stents.

En la noche del sábado, quien dio la noticia fue el periodista Ángel De Brito a través de su cuenta de Twitter. El conductor de LAM (América) informó que el conductor fue internado por un cuadro crítico y que sus hijas Morena y Rocío viajaron de urgencia a Bogotá para acompañar a su padre. Fuentes cercanas al conductor aseguraron a Teleshow que Rial se encontraba internado y estable.

Según contó de Brito, Rocío y Morena le confirmaron la descompensación cardíaca del creador de Intrusos. También refirieron un antecedente similar y que el tema es complicado, pero están tranquilas porque fue el propio periodista el que le relató la situación a su hija menor. Rial llegó a Colombia el miércoles para pasar unos días de vacaciones y tenía pautado permanecer allí hasta el final de la próxima semana.

A poco de conocerse la descompensación, Morena Rial usó sus redes sociales para confirmar la información. “Como es de público conocimiento mi padre sufrió un episodio cardiaco, y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema. Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación”, expresó la joven.

Con el fin de ofrecer claridad sobre la salud de Rial, su hija remarcó en su historia de Instagram: “apenas tengamos más información la compartiremos directamente con ustedes”.

En julio del 2010 al periodista le habían colocado un stent para apuntalar sus arterias debido a un cuadro que había tenido de hipertensión arterial. En aquel entonces, contó que se quedaba dormido mientras hacía sus programas de radio, por lo que el médico le recomendó de manera urgente que consultara con un especialista.

“No me podían despertar para hacerme los estudios. Nuca me pasó así. Vi jirafas y elefantes y pensé que me había muerto. Vi animales porque me habían sacado de urgencia y estaba en pediatría”, explicó durante su visita a PH, Podemos hablar. “Pensé que me moría. Fue estrés. No me llegaba bien la sangre a la cabeza”, agregó.

Unos años después, más precisamente en el 2014, le practicaron otro cateterismo y le colocaron un segundo dispositivo similar.

En octubre de 2020, al finalizar una emisión de su clásico programa Intrusos, Rial sintió un fuerte dolor en el pecho que lo obligó a llamar a una ambulancia y a visitar a su cardiólogo. Días después, habló desde su casa y contó que se había descompensado durante el último bloque del programa pero que se esforzó por llegar hasta el final del envío.

“No era dolor sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y en el cuello, no sentía eso”, señaló respecto a sus síntomas. Luego de que arribara una ambulancia, le hicieron un electrocardiograma en el camarín del canal y el médico, aunque lo vio bien, se quedó con dudas. Ante la recomendación de asistir a una guardia, optó por consultar directamente con su cardiólogo de cabecera quien le ordenó un nuevo electrocardiograma. Y luego de considerar la posibilidad de colocarle un marcapasos, llegaron a la conclusión de que no era necesario.