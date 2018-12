Duende Trío Fusión Folk. Ganador de Pre Cosquín 2017 como Conjunto vocal.



Como cada año, con los selectivos para Pre Cosquín y Laborde -que tendrán lugar el mes próximo-, se activan los sueños de los artistas que buscan la gloria en los grandes escenarios folclóricos cordobeses, de proyección nacional. Y también los de toda la provincia, expectante por la actuación de sus embajadores. Sin embargo, por diferentes razones, desde hace ya varios años que -aunque con llegadas a las rondas finales, segundos y terceros premios y menciones- San Juan no tiene presencia sostenida en el medallero de ambos concursos, que buscan nuevos valores de todo el mapa argentino.



El escenario que plantea esta inquietud es el siguiente: si bien los elogios, las felicitaciones y el aliento para los artistas locales abundan -y merecidamente-, en el balance duro la situación es diferente. En Pre Cosquín, los últimos ganadores son dos y datan de 2017 y 2013: Duende Trío Fusión Folk y el conjunto de malambo Estilo Federal, encabezado por Juan Manuel Peletier, respectivamente... Muy lejos de la época más fructífera que tuvo San Juan, entre 1995 a 2009 (con un par de glorias, una antes y después de ese lapso). En Laborde, por otra parte, la provincia ha subido al podio en rubros como animación y locución, cantantes y ballets, por ejemplo; pero -y sin desmerecer esos laureles- en la categoría principal, que justamente da nombre al festival, alcanzan los dedos de una mano para contar ganadores: 2017 Mariano Montaña en Malambo Veterano, 2013 Leandro López en Infantil, 2007 "El Colo' Zalazar en Juvenil -que también ganó la Infantil en 1999-; y en 2005, el mayor triunfo, cuando Sergio González se consagró Campeón Nacional de Malambo, el único sanjuanino hasta el momento.

"La generación de hoy tiene referentes, pero no los buscan". Pablo Carrizo, delegado

"Sí, hasta el año 2006 habían resultados todos los años, varios ganadores. A partir de ahí hubo un decaimiento, con uno u otro ganadores en los últimos años', reconoce Pablo Carrizo, experimentado delegado de Pre Cosquín y subdelegado de Laborde, además de artista premiado.



¿Qué sucede? A ciencia cierta, no deja de ser una incógnita de muchas puntas y más opiniones, tantas como pies pisan esos escenarios. Podrá argumentarse que la competencia es dura y con rivales de alto vuelo, algo que no debería asombrar en estas instancias, pero que al fin de cuentas complica las chances de ganar. También se puede hablar de parcialidad o gusto particular en el jurado, carta que también hay que barajar a la hora de decidirse a participar en cualquier concurso. Incluso así, al parecer hay otros factores que afectan las performances de las dos numerosas delegaciones sanjuaninas y Carrizo les puso nombre.

Mariano Montaña, Campeón argentino de Malambo veterano en Laborde 2017.



"El artista sanjuanino particularmente es muy reacio a dejarse ayudar... Creo que es la falta de compromiso, de constancia. El que va este año, el año que viene ya no participa... No tienen esa constancia que tenía la gente de antes... todo ese sacrificio que hacíamos pero que valía la pena', valoró el delegado. "Me acuerdo que cuando gané el Pre Cosquín en 2005, era el sexto año que iba con la misma pareja, y lo mismo sucedía con los malambistas, tres o cuatro años intentando. Y no es que hay que ganar por cansancio, pero sí constancia y compromiso de un año al otro, aprovechar las críticas que dan los jurados. Por ahí no estamos contentos con las observaciones que nos hacen, pero bueno, es el jurado de turno....', subrayó en charla con DIARIO DE CUYO Carrizo, quien consignó que desde el Gobierno se han promovido talleres con excelentes profesores, varias veces premiados -como los del Centro Cultural Conte Grand- para ayudar a lo largo del año a los artistas dispuestos a competir, "pero no los aprovechan. A veces no encuentro manera de incentivarlos', lamentó. "No buscan a los referentes, a los que hemos tenido la experiencia de pasar por eso. Yo si quiero ser campeón de malambo lo busco a Sergio González, que es Campeón Argentino y lo tenés acá, por dar un ejemplo; y no lo hacen. A nosotros en aquellos años nos costó mucho poder tener un premio porque no teníamos referentes ni nadie que nos guiara, que nos dijera "mirá, el certamen es así, el escenario es así, las danzas convenientes son éstas". La generación de hoy tiene referentes, pero no los buscan', se explayó.



Que los que deciden participar se preparen seriamente y con compromiso. Que si los resultados no son los mejores, sean constantes, capitalicen la experiencia y la inviertan en nuevos intentos. Esas parecen ser, si no las claves, al menos dos faros que pueden guiar un cambio; porque aunque pueda sonar crudo, en definitiva lo que importa son los resultados, ya que se trata de instancias competitivas y de representar a la provincia en ellas.





