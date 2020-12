Hace rock alternativo indie, es cantautora y está por recibirse de profesora de música, pero a Soledad Arranz también le atrajo la poesía y encontró en la escritura un modo de liberar su corazón. Por eso, esta joven pocitana de 26 años acaba de editar su segundo libro de poemas, Limerencias.



"Cuando buscaba un nombre para ponerle al libro, encontré esta palabra, me sentí muy identificada con lo que estaba escribiendo, se refiere a una atracción sentimental que se vuelve obsesiva" contó a DIARIO DE CUYO la novata sobre el título de la publicación editada por Abdulah Libros y que presentará en las próximas semanas. "Mis poesías tienen un comienzo y un final de una historia que me pasó a mí. La poesía siempre ha sido una liberación y en este caso cuenta una historia, que no sé si decirle de amor, porque no todo lo contrario al amor, pero que ya está terminada" comentó y agregó: "Cuando uno escribe afloran diferentes emociones y sentimientos, eso hace la poesía, escarba en nosotros, y saca eso que no podemos decir" aseguró Arranz.



Para este segundo poemario, Soledad ha logrado la colaboración de tres nombres conocidos de distintas ramas del arte local. La tapa e ilustraciones interiores son de la artista plástica Alejandra Carabante. "La admiro un montón, es una gran dibujante, no la conocía personalmente, así que le pedí por Facebook si podía dibujar mi libro", contó la escritora sobre el arte del libro que tiene prólogo de la licenciada en Letras Gabriela Nebro y la sesión de fotos estuvo a cargo de la milonguera Romina Oropel, quien además es su profesora de tango en un taller en el Teatro Sarmiento. "Sí, también voy a aprender a bailar tango, tengo algo con el tango, una conexión muy profunda, tiene una poesía muy pura. En mis dos libros escribí poemas de tango" expresó.



Aunque nació en esta era digital, Arranz aún valora el papel para difundir sus creaciones. "Es hermoso tener un ejemplar físico, que las personas lo puedan tener en formato papel", sostuvo la poeta que, no obstante, destaca que a través de Internet pudo llegar a mucha gente, más este año. Cuando comenzó la cuarentena en marzo, ella ofreció por sus redes mandar su primer libro -Poemas para animarse a sentir- de forma gratuita, envió más de 60 mails con el link.



Soledad sigue en paralelo con su música, difundiendo las canciones del disco que grabó en abril de este año; para ella su rock no está en la vereda del frente de sus poemas, porque en realidad, dice, sus composiciones son bastante más poéticas y románticas de lo que suelen ser otras canciones del género. Así que, todo encaja para Soledad Arranz, primera música y poeta de su familia, que parece dispuesta a seguir buceando en el arte local dejando su huella.