Actriz, modelo, presentadora y empresaria, la impactante Eva Longoria está satisfecha por ser parte de la adaptación al cine de Dora y la Ciudad Perdida, que se estrenará en los cines este mes. En el film basado en la popular serie infantil de Nickelodeon, la morena compartirá cartel con la actriz de origen peruano Isabela Moner, el mexicano Eugenio Dérbez y Michael Peña de ascendencia mexicana, en un proyecto "necesariamente latino', como expresó, tras recrear a la madre de la joven aventurera.

De padres mexicano-estadounidenses, las raíces de Longoria germinaron en Asturias, pueblo en el que residieron sus antepasados antes de emigrar al virreinato de Nueva España (México), aunque ella nació en Corpus Christi (EEUU).



La celebrity se abrió paso en Hollywood tras saltar a la fama en la serie Desperate Housewives. Luego se inició como productora con proyectos como Criadas y malvadas o en la nueva versión de la serie española Gran Hotel; y en el rubro gastronómico con Beso, restaurante de comida mexicana. A su vez, ella compagina sus compromisos laborales con la tarea como mamá de Santiago, a quien dio a luz en junio de 2018 junto a su marido, José Bastón (de 50).

Siempre impecable, a los 44 años, Eva también es considerada una de las "stars' de la moda. Fue nombrada la Mujer más sexy de la TV, trabaja para L'Oréal y, recientemente, no pudo resistirse al estilo de JLo copiando uno de sus looks. En materia de make up, es fan de los blogs de maquillaje en Instagram y Pinterest. Con glam y una genética admirable, hace honor a sus ancestros.

Looks. Para Eva, un tip fundamental para mantener su piel tersa y saludable, es la protección solar. Además, recurre a mascarillas faciales. Dueña de un estilo particular; también le gusta jugar con su cabello, luciéndolo largo, con ondas y recogidos, aunque también se anima a los cortos.