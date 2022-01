La situación actual obligó a efectuar reemplazos dentro de la compañía Riveros Luna después que 6 de sus componentes dieron positivo de covid-19 antes de viajar, sin embargo la delegación local continúa midiéndose en el PreCosquín 2022. Al cierre de la edición, el seleccionado competía en los rubros: pareja danza estilizada con la dupla Escalante-Tramontín, solista vocal femenina con Ángeles Domínguez, conjunto vocal con el Trío Los Barros y conjunto de danza con los más de 30 bailarines del elenco que llegó ayer a la ciudad coscoína, luego de que se les realizara el antígeno nuevamente tras la afección de sus compañeros.



"La comisión permitió que viajaran después, para que la provincia no perdiera su representación en la categoría de la que forman parte. Así que se les hizo el test y, como dieron negativo, pudieron venir. Es una gran experiencia y se tienen en cuenta todos los protocolos', señaló a DIARIO DE CUYO Evelyn Ocampo quien viajó con la agrupación que el miércoles debutó con el Dúo Torzal en dúo vocal, la dupla Quiles-Aguilera en pareja tradicional, Emiliano Zárate en solista de malambo y Whipala como solista de canto.



Por su parte, como una de las aspirantes, Eliana Quiles mencionó que se siente "agradecida' de ser parte de un encuentro donde sedes de todo el país mostraron un nivel muy "exigente', en medio de estrictas medidas sanitarias.



Al igual que Evelyn, la bailarina sostuvo que "nos movemos en burbuja', "sin salir del hotel', con las marcaciones de sus pasadas arriba del escenario "por turno'. Ambas recalcaron que el panorama que se respira en las calles no es el que se vivía en las épocas precovid. "No hay nadie en las calles cuando antes no se podía caminar y en la primera jornada se vio muy poco público. La verdad que no se sabe que puede pasar con el Festival de Cosquín. Esto es día a día', subrayó Ocampo expectante por los resultados de ambas jornadas que se conocerán hoy, depende de lo cual se sabrá si la segunda ronda tendrá figuras locales, el 17 y 18 de enero.