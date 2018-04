Nicole Neumann trató de mantenerse imperturbable después de que en el programa donde es panelista, en Cortá por Lozano, pusieran en pantalla la foto de Fabián Cubero a los besos con Mica Viciconte. En ese momento Nicole acotó: "Es parte del reality". Pero ante la insistencia de sus compañeros de mostrar la imagen, Neumann se quejó: "No, no me pongan pantalla partida con cualquier cosa. No, no tengo ganas. Ya dije que no me pasa nada. Absolutamente cero".