A pocos días de haber ofrecido un entretenido show en la Fiesta del Sol y también, de ser invitado por el Mono de Kapanga en esa misma noche, Carlos García, alias el "Tuti", todavía no puede dormir. No sólo por el trajín de semejante espectáculo, sino que está a último momento preparando las valijas para embarcarse en una nueva gira alocada por tierras mexicanas. Aunque se trate de la tercera oportunidad de difundir las canciones de La Oveja Negra, esta vez, será la primera que irá solo y por mucho tiempo. Serán dos meses a puro jolgorio y música en lo que el propio cantautor denominó: "Tour Sopolopo" 2023. El itinerario será bastante nutrido con 15 ciudades por visitar, Tuti tendrá un recorrido intenso por el país azteca y promete que será la gira más importante de la banda en 18 años de existencia. Con el apuro de preparar el equipaje y tratar de tener todo listo para tomar el vuelo, Carlitos habló con DIARIO DE CUYO y contó los detalles de la odisea. Desde que La Oveja lanzó el disco "Chochos de la vida", en julio de 2008, se reeditó como "Cositas de la vida", gracias al laburo de Pepe Lobo Rekords, que es la discográfica independiente más importante de México. Allí comenzó a darse unos lazos que hasta al día de hoy están muy firmes entre la banda sanjuanina y la industria musical mexicana. En 2017 y 2018 participó en dos grandes festivales compartiendo con Caligaris y Los Decadentes. Todo ese trabajo sirvió para sentar las bases para hacerse conocidos y proyectarse en el plano internacional. "Hace seis meses que estamos armando esta gira y en esta ocasión, estaré participando en varios formatos, tanto acústicos como eléctricos. Allá tenemos músicos amigos, como la banda La Penka, que me acompañarán durante los recitales. En realidad, nos estamos fortaleciendo en México y en Latinoamérica, gracias a estos encuentros virtuales que tuvimos con públicos y otras bandas durante la pandemia", relató el músico. "Básicamente iré en representación de la banda y tocaremos todas las canciones para que también lleguemos a nuevos públicos", agregó.

Con la canción "Revolución" que le dio nombre a la gira en 2018, más otras producciones como "El baile del albañil" y el proyecto de San Juan por mi sangre, con canciones folklóricas cuyanas trasladadas al rock, la cumbia y el ska, La Oveja fue ampliando el espectro de su repertorio y cuenta ahora con un arsenal de temas para difundir y consolidarse en México, como también en otros países de la región. "La idea es llegar a establecernos, en sonar mucho y crear un vínculo donde se pueda trabajar de la misma manera que trabajamos aquí en la provincia. Al fin y al cabo, es trabajar y vivir de lo que hacemos", recalcó García. Cuando llegue este jueves próximo, el músico tendrá encuentros con el público, firma de autógrafos y ruedas de entrevistas con los medios locales. La agenda comprenderá lugares como Morelos, Oaxaca, Puebla, León, Guanajuato, Guadalajara y por supuesto, el Distrito Federal (Ver recuadro). Una de las fechas que más ansiedad le genera es la del 11 de marzo. Tuti estará acompañado por los músicos de la Mixteca y la Banda Sinfónica de Tlaxiaco, Basit, dirigida por el maestro Alejandro Zamora. Será un concierto especial en el marco del Festival Internacional Cultural de la Música que se da en aquella región, en la que compartirá un concierto sinfónico de primer nivel con jóvenes instrumentistas académicos. Será todo un acontecimiento que cruzará talentos argentinos y mexicanos. Además, el 22 de marzo se encontrará en la capital con Pablo Lescano y Damas Gratis, para un gran festival de cumbia villera.

Aunque con los años de experiencia que fue adquiriendo en anteriores oportunidades, será un buen desafío para él en amoldarse al público azteca, aunque no le resultará complejo empatizar: "tengo ciertas incógnitas respecto a cómo trabajar el vocabulario y el léxico de algunas cuestiones regionales, pero en el fondo, el público mexicano es muy abierto a la música argentina. La interacción es fluida y si cuento con buenas herramientas y buen sonido, todo será más simple" y amplió: "los músicos argentinos en su totalidad, son siempre bien recibidos. Los mexicanos aprecian mucho el rock y en especial nuestro género. Al igual que es abierto a escuchar a bandas de Colombia, Perú y Chile". En este sentido, Tuti destacó la importancia de hacer que la música de La Oveja sea exportable a la región: "Podemos hacer muchas cosas, seguramente algún feat o video nuevo estará saliendo desde allá. Pero siempre con la bandera del lugar donde uno nació y es algo que siempre hacemos de esa manera. No dejo que se pierda la identidad sanjuanina, ni hablar como sanjuanino. Aunque me digan que hablo como yarco (bromeó) hago hincapié en eso, en acentuar lo que somos. No hacemos bossa nova o jazz, sino que resaltamos lo cuyano". Además, expresó los deseos de extenderse también por Chile, con otros tours similares a este. En mayo, La Oveja cumplirá 19 años y Tuti como sus demás integrantes buscará producir más singles y (con probabilidad) un disco completo: "nos subimos al bondi de ir por la música y las canciones propias. Y ahora, subiré al avión y ahí si podré dormir un poco. Porque con todo lo que hay para tocar, espero que me dejen días libres, así pueda hacer muchos desastres", expresó sus deseos entre risas.



La agenda Sopolopo

El jueves 2 de marzo hará la presentación de la gira y entrevistas para medios. El viernes 3 estará en Tlanepantla, el sábado 4 en Ecatepec, el domingo 5 en Distrito Federal. El 11, en Tlaxiaco y Oaxaca con la Banda Sinfónica Basit. Además, irá por Coyoacán, Cuautla, Morelos, Nezahualcóyotl, Jilotepec, Puebla, León, Guanajuato, Guadalajara, Zumpango, Atlixco y Teotihuacán. El 22 se cruzará con Damas Gratis para un festival de cumbia.¸·<