Primera vez en México. En febrero se presentó junto al pianista Alejandro Vela.



Siempre que puede se da un tiempo para volver a su tierra natal, donde reconforta el reencuentro con amigos y familiares. Esta vez no fue la excepción y quizás, por qué no, la visita haya servido de inspiración para nutrir su creativo mundo antes de partir hacia Polonia donde el bandoneonista sanjuanino Juan Pablo Jofré estrenará su más reciente composición en un festival en Varsovia. Allí el músico actuará junto al destacado violinista Michael Guttman interpretando un concierto para bandoneón y violín que grabaron junto a la Orpheus Chamber Orquestra de Nueva York.



"Me genera un sentimiento hermoso poder ir a tocar a esa ciudad, con semejante trayectoria musical. Sobretodo en música clásica, Polonia tiene una camada increíble de músicos intérpretes y compositores y tener la posibilidad de presentar una obra mía, con una gran orquesta, creo que es un placer enorme. Así que muy contento de poder hacer esta presentación, con las expectativas que tengo siempre, que la gente pueda recibir el mensaje de esta música que escribo y tenga una respuesta positiva' resumió Jofré en una charla con DIARIO DE CUYO.



El músico, que ha recorrido los mejores escenarios del mundo, que se ha presentado junto a prestigiosos colegas y tiene en su haber cinco discos con obras propias, relató que tocará en Polonia invitado por Guttman, quien dirige el festival donde actuarán. "Michael Guttman un gran músico y colega. Con él hicimos una gira en 2016 donde con un ciclo de música de Astor Piazzolla y algunas obras mías. Al final de la gira me dijo que lo había maravillado mi música y me pidió escribir un concierto para bandoneón y violín. Así que terminó la gira me puse a trabajar en este doble concierto que escribí bajo su encargo. Fue una experiencia increíble, porque pude grabar con una de las mejores orquestas del mundo que es la Orpheus, establecida en NY, pero que tiene un prestigio en todo el mundo' apuntó el bandoneonista en referencia a esa obra que está disponible en las plataformas digitales.



Luego de Varsovia, JP Jofré irá a San Francisco (California), específicamente a San José, donde brindará un recital, dará una charla sobre el bandoneón y anticipará el concierto que tendrá en 2021 con la Symphony Sillicon Valley. Luego el músico partirá rumbo a Hawaii para participar junto a su quinteto en el Blue Note Festival. "Son dos conciertos en dos Iglesias de Hawaii, también iremos a algunas escuelas para hablar con estudiantes de música, motivarlos, contarles experiencias, es algo que me gusta mucho hacer' comentó el instrumentista que entre otros logros tocó con el famoso Paquito D'Rivera. De nuevo en Nueva York, tiene previsto actuar nuevamente en Museo Metropolitano.



El músico compatibiliza sus compromisos artísticos con su vida familiar, y a veces, cuando es una gira extensa viaja acompañado por su esposa Mihyun y la pequeña hija de ambos, Misu. Para JP recorrer el mundo tiene sus pro y sus contras. "Es totalmente increíble ir de China a Panamá, o de Panamá a España y luego a Rusia. Conoces gente nueva de todas partes del mundo. Un día está nevando en Moscú y luego estás en la playa de Puerto Rico. Es increíble conocer esa gente y darse cuenta que somos todos iguales, que todos sentimos lo mismo. El punto feo son los estados emocionales: dejas a tu familia, llegas a otro país conocés gente nueva, trabajas, hacés música y después te tenés que ir y también extrañás a esa gente. Es un mezcla de emociones todo y uno se tiene que estar preparado para esas cosas, a veces cerrar los ojos y hacerlo; al final del camino te das cuenta que fue una experiencia hermosa' compartió el sanjuanino, que admite que le gustaría volver a instalarse en la provincia.



"Me vendría a vivir a San Juan en algún momento, está en los planes. Pero sí, la inspiración artística que uno pueda tener acá es muy valioso, ni hablar del clima y la tranquilidad, siempre he sido agradecido de haberme criado aquí y obviamente me gustaría lo mismo para mi hija. Tengo contratos con orquestas para los próximos 10 años, así que sería lindo tener una base poder proyectarme hacia el mundo pero desde San Juan, más tranquilo, rodeado de familia y también que mi hija pueda tener una infancia más saludable y familiera' apuntó JP Jofré, el joven que se abrió camino con el tango en la Gran Manzana y ahí salió a conquistar el mundo. Reconocido y alabado por sus colegas, tiene mucho aún que entregar.