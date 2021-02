Jazzendemia es el nombre del concierto con el que Leo Páez, el contrabajista sanjuanino que integra la destacada Antigua Jazz Band, volverá a presentarse en estas tierras mañana. Esta vez, en lugar de actuar junto al combo porteño como lo hizo en 2019 en el Teatro del Bicentenario, será en un bar de la ciudad junto a Luciano Gutiérrez (saxo), Abel Herrera (piano) y Valentín Cora (baterista).



Una inesperada extensión de su estadía en la provincia hizo que pudiera pensar en preparar un concierto junto otros músicos locales. "Es súper gratificante y me pone muy feliz poder volver a tocar en San Juan, siempre es gratificante, y como se dio estar más tiempo acá, poder armar un concierto", comentó Páez, quien llegó a visitar a su familia, con la emotiva misión de presentarles a la pequeña Paz de tres meses. Pensaba quedarse 15 días, pero un desperfecto en su auto retrató más del doble las vacaciones.. Por suerte había decidido traer el contrabajo para tocarlo, ya que estaba recién reparado y había que "rehabilitarlo".



Leo ya había tocado antes con Gutiérrez un par de veces y se había cruzado con Cora alguna vez, así que así surgió este encuentro para el que eligieron autores modernos del género como Herbie Hancock, Dizzi Gillespie, Victor Young, como también algunas canciones de John Lennon y Paul Mc Cartney y Charly García, además de composiciones propias de los instrumentistas.



Como pasó con los artistas en general, el 2020 fue un año difícil, especialmente para la Antigua Jazz Band cuyos músicos compartieron escenario justo antes del inicio de la cuarentena. "Desde marzo que volvimos a juntarnos a ensayar porque como hay gente que son mayores de 65 años, por cuidarlos, además por la cantidad que somos, para respetar los protocolos teníamos que encontrar un lugar muy grande, que no teníamos", compartió el músico sanjuanino que no obstante destacó que a distancia, conectados por Internet, la famosa orquesta logró grabar cuatro temas nuevos en los primeros meses de la pandemia.



De manera personal, Páez pudo continuar tocando por streaming y desde septiembre de manera presencial junto a pequeños ensambles surgidos de la misma orquesta, y otros músicos de la escena del jazz de Buenos Aires.



"Fue increíble volver a tocar en vivo, fue en un concierto en el club de jazz, no me había dado cuenta que había pasado tanto", compartió el contrabajista sobre la experiencia de actuar conviviendo con el Coronavirus, algo que cree seguirá ocurriendo algunos meses más y no pierde la esperanza de concretar una gira por Estados Unidos cancelada el año pasado. Mientras tanto Leo Páez parece dispuesto a disfrutar el hoy, el presente que le permitirá reencontrarse mañana con sus comprovincianos y compartir lo que mejor sabe hacer.



EL DATO

Jazzendemia. Leo Paez, Abel Herrera, Luciano Gutiérrez y Valentín Cora. Mañana miércoles a las 22 en Letitbeer. Reservas 2645740264.