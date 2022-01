Hacía casi 10 años que no iban a un circo. Pero después de vivir con su familia un show de Circo Splash, Hugo y Alejandro Flores se imaginaron cantando ahí, en ese escenario mágico bajo la carpa que desde hace algunos meses está en la playa de estacionamiento del Paseo San Juan (ex Hiper Libertad). Después de plantear a los productores del circo la idea, encontraron un sí rotundo y se pusieron a trabajar para crear un espectáculo conjunto. Será una fusión, porque no será un concierto simplemente sino que Omega estará en escena acompañando con su música los cuadros circenses. Los equilibristas, malabaristas, acróbatas, patinadores y payasos -que tendrán varios pasajes cómicos con los músicos- serán parte de esto que llamaron "Omega circus" que estrenarán el lunes 7 de febrero (a las 22.00, anticipadas $500 al 2644559900 y en boletería del circo) en una única función, por ahora.



"Como hay vacaciones, hablamos con el dueño y le propusimos hacer este espectáculo de los dos a la vez, de a poco lo preparamos y armamos un show muy lindo, algo que se verá por primera vez en San Juan, una propuesta nueva para la familia. Teníamos la duda cómo nos íbamos a ensamblar, pero pudimos hacerlo, se llegó a un acuerdo muy lindo. La semana que viene haremos un ensayo general; hemos reversionado algunas canciones que tienen mucho ritmo y servirán para su espectáculo. El público va a participar mucho" relató a DIARIO DE CUYO Hugo Flores, el cantante de la banda que acaba de arribar a Córdoba para una gira y su actuación en el Cosquín Cuarteto (ver aparte).



"Nos gusta hacer cosas nuevas y arriesgarnos" justificó Hugo para explicar la aventura en la que se embarcaron. "Son muchos los que no imaginan este ensamble, pero la gente parece querer verlo y las entradas se están vendiendo muy rápido", agregó.



Desde la producción del Circo Splash tienen las mismas expectativas. "Será una función que nunca se había hecho, es un gran desafío; no conocemos de otro caso de adaptar una función de circo a un recital de cuarteto. Armaremos la banda en la parte de atrás del escenario y mientras Omega hace el recital, los artistas harán la función. Será muy llamativo y sobre todo es para toda la familia, para que puedan disfrutar de la música" dijo Cristian López desde la producción.



Como no es la música habitual, que suele ser instrumental, el trabajo es justamente amalgamar los números al cuarteto. "Tuvimos que adaptar coreografías, la forma de transmitir de los artistas en el escenario, modificar la velocidad de los números para que puedan acompañarse con la música de cuarteto" contó López.



Sobre por qué se sumaron a la iniciativa, López dijo que "la buena onda que transmiten los chicos de Omega" fue determinante. "Sentimos que estaba la energía para realizarlo. Ellos además nos comentaban que les gusta el público familiar, que por eso van a las parrillas y como no tienen la posibilidad de llegar masivamente al público familiar, el circo les pareció un buen lugar y a nosotros siempre nos gustó hacer cosas nuevas y esta es una propuesta muy innovadora" acotó López.

Ansiosos por actuar en Cosquín

A pocos días de que se cumpla un sueño para la banda sanjuanina, los chicos de Omega no pueden disimular la ansiedad. El grupo de cuarteto ya está en Córdoba para cumplir con algunos conciertos previos a lo que será su debut el lunes en la Plaza Próspero Molina, como parte de la grilla de la primera edición del Cosquín Cuarteto. Luego tendrán dos actuaciones también en Carlos Paz.



"Estoy muy ansioso. Es un hecho histórico, no sólo para San Juan, sino para el país, porque es la primera vez que hay una banda del interior incluida en un festival de cuarteto en Córdoba" contó Hugo Flores.



"Haremos un show especial, con nuevo vestuario, una nueva puesta, nos preparamos especialmente", agregó la voz de la banda que desde noviembre tenían el rumor de que podrían llegar a ser convocados. "Pero nos dijeron que podría criticarse la participación de una banda de afuera porque el cuarteto es cordobés, entonces fueron pocas las esperanzas, pero los productores y la comisión del festival nos querían así que en enero se decidieron y nos incluyeron" relató Flores.



"Nos llevamos bien con todos, eso es lo que hizo también que se abrieran las puertas, que antes no pasaba, el ambiente era muy celoso. Pero la pandemia hizo que nos uniéramos, que el número 1 grabara con el 20 y así se dieron las FT (colaboraciones)" apuntó.



El festival también se transmitirá por la Televisión Pública, aunque Omega no tenía ayer aún su ubicación en la grilla donde también figuran Dale Q"va, La Konga, Q"Locura, Magui Olave, Chipote, Monada y Tyago Griffo.