Desde el 2017 su nombre empezó a sonar en el circuito de bares y restaurantes de la ciudad. Parecía nueva, pero en realidad cantó desde chica. Carlota de Beláustegui -Carlota a secas, su nombre artístico- se hizo su espacio en la escena musical local. Este viernes cumplirá el sueño de mostrar su primer disco, "Sangre extranjera", acompañada por sus músicos Matías Coronado y Matías Sánchez y un grupo de músicos invitados.



"El repertorio del disco tiene temas que he cantado desde siempre, la mayoría temas que me representan. Tiene gran variedad del cancionero folclórico argentino: tango, cueca, tonada, chamamé, canción litoraleña, zamba y chacarera" comentó a DIARIO DE CUYO la cantante de 38 años, madre de dos chicos de 9 y 12, hija de una italiana y un correntino que fundó un conocido negocio de carnes.



Además de la ansiedad por la presentación, Carlota celebra que el fin de semana ganó el selectivo del Pre Cosquín a donde se presentó por primera vez. "Es una revolución todo esto. Es mucho, pero lo vivo naturalmente. A mí el tema de la fama no me encanta, soy una persona sencilla, pero decidí cantar porque es lo que siempre dejé guardado en el baúl de los recuerdos" comentó Carlota, que sin embargo admite que no puede evitar los nervios por esta presentación.

>



Su historia con la música comienza de muy pequeña. "Viví en una casa donde mi papá tocaba y cantaba, tengo un tío en Corrientes que tiene discos y es conocido en el Litoral y mi mamá siempre ha estado muy ligada al folclore" relató la cantante, que a los 5 ya cantaba canciones de Isabel Pantoja. Cursando el secundario en la Escuela Normal, la música comenzó a ser un asunto más serio. "Me metí al coro femenino, al coro mixto, al grupo folclórico, al taller de guitarra. A los 14 armé mi primera banda de folclore, con esa banda anduvimos dos años" recordó la intérprete que a los 18 formó otro grupo con los mismos músicos que la acompañan hoy. "Nos reencontramos 20 años después", apuntó.

>



Pero aquel proyecto quedó trunco por una circunstancia familiar: "Dejé la banda porque mi papá falleció cuando yo tenía 22 años. Yo estudiaba turismo y tuve que ponerme a trabajar en el negocio familiar. Trabajé muy duro y dejé la música de lado. Supongo que me entristecí, yo cantaba con mi papá. Así que no canté más por mucho tiempo", relató.

>



Entre aquel duelo y la decisión de seguir a su marido que por trabajo debía instalarse en República Dominicana, la alejaron de la música unos 10 años en total. En el 2017 a través de Instagram, de vuelta en San Juan, volvió a tener contacto con Matías Coronado, que le propuso hacer folclore de nuevo; y así en este nuevo camino, y ahora encabezando su propio recital, Carlota parece lista para compartir pasión por la música argentina.



El dato

Carlota. Presenta Sangre extranjera. Viernes 25 de octubre a las 21,30. Sala Auditorium, Teatro del Bicentenario. $300 en boletería del teatro y www.tuentrada.com.