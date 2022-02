Confiesa que pasa mucho tiempo dando clases. Es profe de Música en la Polivalente y en una primaria y que cuando no está en el aula, lo que más le gusta es componer. Abel Herrera tiene 34 años, hace tiempo que eligió el piano como su instrumento y al jazz fusión como modo de expresión, aunque la música de cámara también está en su repertorio. Dejando que fluyan influencias como el hip hop, el trap, el rock o bossa nova logra su propio latin jazz no sólo en versiones sino a partir de sus propias piezas. Así llamó la atención del reconocido músico del género, Tito Oliva, convirtiéndose en un cercano discípulo.



Herrera con su trío y Oliva en quinteto, protagonizarán el sábado una noche de jazz en el marco de los Conciertos de verano organizados por el Auditorio Juan Victoria, que se realizan en el anfiteatro del complejo (ver aparte).



Herrera se acercó a la música a través la formación en el Polivalente de Arte, luego, a los 21 ingresó a la Universidad Nacional de San Juan para estudiar el Profesorado de Educación Musical. Encabezó varias formaciones hasta conformar hace dos años el trío que integra actualmente junto a Matías Inostroza (batería) y Nicolás Bustos (bajo).



Como alumno de la carrera de música tuvo varios profesores de piano, pero se cruzó con Oliva en dos oportunidades y se fue formando un vínculo que dio sus frutos artísticamente fuera del claustro.



"Yo me sumo a lo que Tito llama "música creativa"; yo le consulto mucho, quizás ya no tanto como antes sobre las composiciones sino sobre el mundo de la música, sobre la gestión como artista" contó a DIARIO DE CUYO el pianista, que destaca cómo es el vínculo que tiene con el también pianista de Neo Tango trío. "Con Tito, además de esta relación profe y discípulo, somos muy cercanos y mantenemos una linda amistad", sostuvo.



Por su parte, Oliva también destaca el camino emprendido por el joven músico, ya que no es habitual en San Juan y en el género que comparten tanta capacidad de composición. "Lo que está haciendo Abel me parece interesante, porque está en la búsqueda de su propio lenguaje en el jazz, con composiciones propias, que siempre es un gran mérito, que demuestra de alguna forma su espíritu de no quedarse con lo que hay sino seguir profundizando en el género. También está inspirándose en un jazz actual, en un lenguaje moderno, en referencia a artistas muy vigentes lo que da al sonido de lo que busca una gran actualidad" se explayó Oliva para explicar el estilo del exalumno.



Herrera tiene 45 obras de su autoría terminadas y 15 en proceso. Con tal volumen de composiciones, el pianista comenzó a registrarlas con la idea de editar algún álbum, por un lado de latinjazz con su trío y por otro con un cuarteto de cuerdas, trabaja en grabaciones de algunas de sus obras de música de cámara. "No todo es latinjazz, tengo algunas de música de clásica, de cámara en un estilo más contemporáneo, algunas cosas escritas para música sinfónica, que no he tenido oportunidad de estrenarlas, no se dio la oportunidad aún. Pero en general no tengo un solo estilo, me cuesta ponerle un título abarcativo a la composición", comentó Herrera, que compartió que entre los autores o músicos referentes están Shai Maestro, Keith Jarret, Bob James y Athletic progression; además de Beethoven y otros músicos del romanticismo.



Abel también ha realizado algunos arreglos o adaptaciones musicales a pedido del Coro de Niños y el Coro Universitario.

Oliva en quinteto

Tito Oliva también actuará el sábado en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Lo hará con una formación de quitento integrado por Nicolás Bustos (guitarra), Esteban Calderon (bandoneón), Mario Alaniz (contrabajo) y Santiago Molina en batería.



Hará un repertorio de algunos discos anteriores como Transcordillerano, Caminos de cornisa y presentará en estreno dos obras Magnolias y Sin espuelas, "Siempre estoy componiendo, es mi desafío diario y de esas voy elijo las más interesantes o que son caminos que no he transitado anteriormente", aportó Oliva sobre las nuevas piezas que mostrará en este concierto.





El Dato

Jazz. Abel Herera, Tito Oliva. Sábado 19 de febrero, a las 21.30 en Anfiteatro Buenaventura Luna, entrada libre y gratuita.