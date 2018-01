El objetivo fue superar lo logrado en el 2017, cuando Duende Trío Fusión Folk fue el único número sanjuanino en ganar el certamen de nuevos talentos para el Festival Mayor de Folklore. Pero no se pudo. Las expectativas por ver a los representantes sanjuaninos en la ronda final de Pre-Cosquín eran altas; pero el resultado no fue el esperado. El conjunto de malambo mendocino La Huella -que representó a la provincia- dio pelea y fue uno de los favoritos en la categoría; sin embargo, no le alcanzó y finalmente el rubro lo ganó El Viejo Algarrobal de la delegación La Matanza. Lo mismo sucedió con canción inédita, donde el jachallero Nicolás Balmaceda tuvo un brillante debut con numerosos aplausos por su composición "Ruteros', en la segunda ronda; sin embargo no le fue suficiente. Andrés Cantos fue como solista vocal masculino, y de la misma manera, este rubro fue conseguido por La Matanza de la mano de Alejandro Farías. En cuanto a la dupla mendocina de Daniela Abrego y Leandro Cazzanelli, que también compitieron por la provincia en pareja de baile estilizada, fue superada por el dueto Díaz-Giménez de La Rioja.



La ronda final se desarrolló a lo largo del lunes y el martes a la noche; y en la madrugada de ayer se supo el desenlace. Los finalistas sanjuaninos domaron las ansiedades y pusieron todo su talento en el escenario, por eso sienten que hicieron un digno papel en la Próspero Molina. De hecho, aquellos comprovincianos, aficionados y amigos que, con religiosidad, siguieron a la distancia -por las redes, la televisión y otras transmisiones- cada instancia del certamen en la histórica ciudad cordobesa, sólo tuvieron palabras de aliento y felicitaciones para la delegación.



El delegado provincial, Pablo Carrizo, quien supervisó, contuvo y coordinó a los artistas en competencia, resaltó la actuación que dio el grupo en general y la alta reputación obtenida frente a sus pares: "La competencia fue dura, porque frente a nosotros, los demás artistas también eran muy buenos. Creo que la decisión fue justa, no tenemos nada que reprocharle al jurado. En todos los rubros hubo mérito y un muy buen nivel. Las sedes de La Rioja, Buenos Aires y Tucumán tuvieron un excelente desempeño también. Aunque nuestros colegas también reconocían lo que eran capaces los chicos de La Huella y Andrés Cantos, que fueron favoritos por todos para quedarse con el puesto. Pero no estamos tristes y seguiremos trabajando para la próxima vuelta', manifestó.

La Huella



El Conjunto de Malambo conformado por bailarines provenientes de Mendoza, fueron a representar a San Juan, con un tema muy conocido en la provincia, "La Totora" del compositor local Carlos Montbrún Ocampo. Dirigido por Germán Aciar e integrado por Emanuel López, Jeremías Tello, Maximiliano Tello, Miguel Corzo, Lucas Pereyra, Franco Fernández y Marcos Vázquez. Tuvo una performance muy aplaudida por el público y admirada por sus pares. De acuerdo a los delegados de las demás sedes, los consideraban candidatos con muchas chances de conseguir el título de su categoría. Es la tercera vez que llegan a la final del Pre-Cosquín. En 2016 por Mendoza y desde 2017 hasta hoy participaron para la Sede San Juan. Su estilo es el malambo norteño.



Daniela Abrego y Leandro Cazzanelli



La pareja de baile estilizada, es de Mendoza, pero al igual que La Huella, participaron por la Sede San Juan y llegaron a la final. Hace más de un año se prepararon para llegar a estas instancias y se sienten agradecidos por el trato y la hospitalidad recibida por la delegación. En su muro de Facebook, Abrego manifestó su alegría por haber estado presente con su compañero en Cosquín: "No sé por dónde empezar... solo quiero agradecer a todos por sus buenas energías, a cada uno que nos ayudó desde el minuto cero que empezamos a soñar. Estoy emocionada y feliz por la hermosa experiencia que viví. Pensar que veía un sueño lejano poder bailar en el escenario de Cosquín. Gracias a nuestra familia por todo su apoyo, a mis maestros que me encaminaron".





Nicolás Balmaceda



El artista jachallero, es el autor de la canción inédita llamada "Ruteros", que con ella llegó a la final del Pre-Cosquín, un tema con aire de chamamé. Esta fue su primera experiencia en el certamen de talentos, pero es el quinto año consecutivo de viajar a Cosquín como invitado a los Espectáculos Callejeros y a las Peñas. Antes de partir, supo cuál era su misión y tuvo en claro que más allá del resultado, su objetivo era hacerse conocido: "Voy muy tranquilo, que sea lo que tenga que ser, haber llegado hasta acá es un logro inmenso. Es un rubro muy complejo el que me toca y tiene su misterio. Muchas gracias a todos por las hermosas muestras de cariño y apoyo. Para nosotros es un placer representar a nuestro pueblo".





Andrés Cantos



"Fue una linda experiencia, estoy agradecido por el apoyo. Somos fuertes y vamos a seguir, porque cuando se ama, se ama. Una hermosa tonada se hará presente en oídos ajenos, con mucho orgullo de defender el suelo cuyano. Más allá del resultado, la experiencia es más importante", dijo el solista musical una vez conocido los resultados del certamen en su cuenta de Facebook. El joven hijo del músico y compositor Abelino Cantos, que participó nuevamente en esta categoría con el vals Romance de mi niñez de Los Hermanos de la Torre junto a Eduardo Illanes y Pablo Anfuso como sus instrumentistas de soporte. Su performance, siempre estuvo anclada en repertorios con una fuerte identidad cuyana.



Los que triunfaron



En la edición del 2017 del Pre-Cosquín, Duende Trío Fusión Folk, fue el único conjunto musical que ganó la final del certamen de talentos. El conjunto vocal conformado por Esteban Muñoz (guitarra y voz), Rolando Bustos (guitarra y voz), Juan Delgado (bajo), Juan Álvarez (batería), Ángelo Muñoz (guitarra y voz) y Lucas Correa (guitarra y voz), ganó un premio en efectivo, la grabación de un disco y el lugar en la grilla oficial en la fiesta mayor. En aquella oportunidad, se presentaron 30 conjuntos vocales de todo el país. A la final llegaron 7 y Duende Trío se consagró ganador. En la final, la delegación sanjuanina participó de 5 categorías (solista vocal femenino, conjunto vocal, pareja estilizada, conjunto de malambo y conjunto de danza). Fue la primera participación que tuvo con su propuesta de fusión de folklore cuyano y ritmos latinoamericanos.