Es el primero del que se tenga conocimiento y quizás no sea el último sanjuanino en obtener un título universitario en la famosa Jacobs School of Music de Indiana University Bloodmington. Federico Sánchez Migani toca la viola y se acaba de graduar como "Bachelor in music, major in viola performance". Está feliz y también sus padres, que son miembros de la Sinfónica. Considera que su propio esfuerzo sirvió para mostrar los frutos del programa que empezó en 2014, porque Federico fue uno de los chicos del Departamento de Música de la UNSJ que ingresó en las becas surgidas del convenio entre la universidad norteamericana, la casa de altos estudios local y Mozarteum San Juan, sumándose luego la Fundación del Banco San Juan.

A distancia. Por la pandemia Federico terminó su último año por Zoom y el sábado pasado presenció su graduación por streaming.

Fue elegido dos años seguidos para el programa de verano y la tercera vez viajó para quedarse como alumno regular, luego de que el violista Atar Arad le ofreciera una beca completa como su alumno. En marzo de 2020, en el inicio de la pandemia, Indiana fue la primera universidad en mandar de vuelta a sus casas a los alumnos extranjeros, por lo que él último año de su carrera Federico lo cursó por Zoom. "No es lo mismo, porque en música hace falta escuchar bien" comentó sobre los problemas técnicos que tuvo que enfrentar.Para su examen final preparó un concierto de 38 minutos con obras de William Walton que registró en el Teatro del Bicentenario, acompañado por Sara Rodrigo y el sábado presenció su graduación por streaming. "Me hubiera gustado mucho estar ahí" dijo a este diario el joven de 22 años que aseguró que lo que más le gustaría "es seguir tocando donde sea" y está seguro que este título es buen respaldo.