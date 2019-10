La serenata a Mercedes Sosa en su casa de Buenos Aires (que fue transmitida para todo el país), los músicos que pasaron por la formación, el haber representado a San Juan en Cosquín y al país en Viña del Mar (Chile) y el recibimiento del público dentro y fuera de casa, son apenas algunos de los buenos recuerdos que se les vienen a la memoria. Un repaso que se torna inevitable -y entrañable a la vez- a la hora de sobrevolar estos 15 años de carrera que construyeron Los Hermanos Videla; y que celebrarán el próximo viernes, con una fiesta que llegará con novedades, porque el dúo no deja de mirar para adelante. El festejo será el marco ideal para el lanzamiento de Linaje, su segundo disco, que fue grabado en La casa de la música, de Villa Mercedes (San Luis), otra experiencia "muy linda" que se suma al haber de Noemí y Claudio Videla, y de los músicos con los que grabaron: Jonatan Vera (dirección musical y primera guitarra), Santiago Suárez (segunda guitarra), Emanuel Rodríguez (batería) y Miguel Ramírez (bajo).



El álbum -cuyo título es, al decir de los protagonistas, "el reflejo de la herencia de nuestros antecesores, familia y autores"- contiene 10 temas, de los cuales la gran mayoría son de compositores de San Juan, Mendoza y San Luis. Con tanto material disponible, la dupla confesó que la elección de los tracks no fue fácil, pero finalmente se armó la seguidilla de joyitas cuyanas, que será la estrella del festejo; una preferencia por las raíces que han sostenido a lo largo de este tiempo.



"Si bien antes era más variado el repertorio, nunca dejamos de hacer música cuyana, que es lo que amamos y lo que nos inculcaron nuestros padres", dijo a DIARIO DE CUYO Claudio, quien lamentó que "todavía no recuperamos ese lugar que los cuyanos teníamos en los tiempos de Buenaventura Luna y su Tropilla de Huachi Pampa", aunque consideró que en estos momentos hay una camada joven que está apostando a la música cuyana: "Eso es muy bueno y creo que en algún tiempo no muy lejano se van obtener buenos resultados", sostuvo el cantante y guitarrista, quien aseguró que uno de los objetivos de la dupla que forma con su hermana no sólo es sacar su disco al país, sino también "sumar nuestro granito de arena a través de nuestro trabajo para que la música cuyana llegue al plano nacional'.

Diablito Martínez, Los caballeros de la guitarra, Sonenfá, El trébol mercedino, La cautana y Noralia Villafañe son los artistas que serán parte mañana de la peña (22 hs en Hugo -España 70 sur-, entrada $165), que contará con la conducción de Jorge Pascual Recabarren.



"Creo que en estos 15 años siempre trabajamos con mucho respeto hacia el público y a todas aquellas personas que dejaron una huella importante en nuestro cancionero", resumen Los Hermanos Videla esta fructífera etapa artística y personal, que no hace más que marcar cómo sigue el camino.