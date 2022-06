Sin aflojar, a los 45 años, Shakira volvió a las apariciones públicas y a la actividad. La estrella de las caderas está dispuesta a superar la ruptura del futbolista Gerard Piqué (35), padre de sus hijos Milan (9) y Sasha (7), luego de las supuestas versiones de infidelidad de parte del deportista que terminaron con su bonita historia de amor.



Atravesando uno de sus momentos más difíciles de su vida, la compositora también enfrenta acusaciones de defraudar al Fisco español. Sin embargo, tras pagar 14,5 millones de euros que la Agencia Tributaria de España le exigía, ella defiende su inocencia y su conducta "intachable". Mientras hay quienes especulan que planea su mudanza a una fastuosa mansión de Miami dejando atrás al Viejo Continente.



Firme en su decisión de no ensombrecer su carrera, reactivó su presencia en las redes sociales -sólo en Instagram tiene más de 74 millones de seguidores- con un video en el que muestra la evolución de su padre, luego de sufrir una caída; y presentó Te Felicito, primer single que formará parte del próximo disco que continuará a El Dorado (2017), cuya letra pegó fuerte en los fans ya que toca de cerca su crisis. Además, considerada como la soltera más codiciada de los famosos, es parte de Dancing with myself, reality que pone a prueba a personas que no saben de baile junto a Nick Jonas y Liza Koshy.



Y, marcando tendencia en el mundo de la moda, la autora de Waka Waka y Chantaje, entre otros hits, causó sensación en su paso por la red carpet de Cannes 2022 con un strapless acompañado de guantes, evocando la época dorada de Hollywood. Poderosamente femenina



LOOKS. Una diva. Con ondas de sirena y recogidos, su rostro impacta arriba y abajo del escenario. Las botas -de súper tacón, caña alta o plataformas- se convirtieron en su calzado favorito que combina con vestidos, jeans, tops, shorts, camisas transparentes y minifaldas.