A estas alturas, a la edad de 50 años y con toda carrera establecida, la actriz Toni Collette, en plena campaña promocional de la nueva serie 'El Poder' (The Power) que se verá por Amazon Primer. Madre de Sage (15) y Arlo (11), pero casada ahora con el actor John Leguizamo. Para ella, que se siente muy cómoda en el papel de la alcaldesa Margot, esta ficción plantea un futuro donde las mujeres comienzan a desarrollar la capacidad para generar electricidad por sí mismas. En un mundo distópico, de repente, el género femenino toma el poder y lo ejerce. 'Nunca nos atrevimos a imaginar un mundo construido para nosotras, donde haríamos las leyes y podríamos tomar lo que quisiéramos, donde Dios se nos asemejaría y no viviríamos asustadas', predica el prólogo de la serie. En este sentido, la actriz manifestó que se trata de una 'premisa intrigante y una oportunidad de explorar una sensación de poder realmente balanceada entre sexos', aseguró la intérprete a la prensa. 'Mi personaje cree en la justicia social y la igualdad, y como alguien que busca y dice la verdad', agregó la actriz, que a su edad, no resigna encanto, ni actividad física. 'Camino a todos lados, todo el tiempo, me encanta. Me aclara la cabeza. Me siento bien en mi cuerpo. Puedo ver el mundo de cerca y notar cosas que no ves cuando te mueves más rápido', contó.



Looks

Empoderada y con seguridad. Fiel a su personaje en 'El Poder', también la actriz manifiesta su femineidad, sin importar la edad y con una vitalidad insuperable. Lleva varias ficciones encima y ahora saca toda su fuerza femenina en la pantalla.