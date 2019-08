El 2 de agosto quedará marcado en el corazón de Laura González. Es que ese día, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) publicó el nombre de la sanjuanina como la elegida para representar al Nuevo Cuyo en la tercera edición de Mutek Argentina. Se trata del festival internacional de creatividad digital en el sonido, la música y las artes audiovisuales, que -con sedes en Canadá, México, España y Japón- se realizará del 11 al 14 de septiembre en Buenos Aires. Su participación será en el marco del programa Amplify del festival, destinado a mujeres que crean música electrónica y experimentación sonora original; y gracias a un convenio con el British Council y el Inamu para generar espacios y herramientas que fomenten el desarrollo de proyectos musicales. Automáticamente, con la selección de su proyecto, Laura también se hizo parte de la primera Delegación Inamu-Amplify (seis artistas, una por región) que participará de todas las actividades profesionales del programa, tendrá acceso a todos los shows en vivo y la posibilidad de ser incluida en el lineup del Festival, que cuenta con figuras como Daniel Melero & Tuñón (Argentina), Hiroaki Umeda (Japón), Cora Novoa (España) y Nonotak (Francia-Japón), por citar apenas algunos de los que actuarán en El Planetario, Palacio Alsina, CCK y La Tangente.



"Me presenté a la convocatoria como paisajista sonora, que es lo que hago; música ligada a cortos, películas o artes escénicas, en función a las necesidades de la obra. No sé cuántas chicas se presentaron de la región, pero me parecía realmente muy complicado quedar, y bueno, quedé seleccionada -dice sin poder contener su felicidad-. Las elegidas somos la primera delegación de mujeres argentinas, como un eslabón entre el Mutek, Inamu y Amplify; y vamos a estar en workshops, reuniones, ruedas de venta... porque es como darle la posibilidad a los nuevos artistas de vender sus proyectos en Reino Unido y de conectar con los otros países donde se hace Mutek", explicó Laura, quien dio detalles de esta creciente industria cultural.



"La diferencia entre los DJ's y los creadores de música electrónica es que los DJ's mezclan la música que ya existe, y nosotros componemos cada sonido desde cero, utilizando un programa de computación que me da una base de sonidos. También uso tomas reales de música, voces o discursos y las sumo a la música, según lo que quiera transmitir. Esto en un momento era experimental, y de hecho sigue siendo un poco experimental, pero ya ha avanzado muchísimo", destacó González. "Por supuesto que es música electrónica digital, usamos una compu y controladores; no es lo mismo que tocar un instrumento, pero componemos. Y además llega un momento en que tenés que aprender de armonías, por ejemplo", acotó la artista, quien se volcó a esta actividad faltándole 8 materias para recibirse de abogada. Primero colaboraba con su esposo, hasta que empezó a crear su propia música. Con suficiente material acumulado (algunos temas, como La verdadera piel, Autoasfixia erótica y Todas, se pueden escuchar en SoundCloud, https://m.soundcloud.com/laugonzalezs) y ganas ya de largar su primer disco o EP, mientras tanto ofrece su talento a quien necesite un sonido para una puesta en escena o un audiovisual. "Sí, hay trabajo", asegura la joven, para quien este producto no es exclusivo de las nuevas generaciones.



"A mí me piden los temas hasta para ir escuchándolos en el auto o un celular. Tal vez algunos no saben exactamente que esos sonidos los hace una máquina, que es puramente electrónico, pero les gusta y lo aceptan. Es muy linda la devolución de la gente", concluyó la embajadora cuyana de la música digital.

>



El Festival Mutek fomenta la innovación y divulga nuevas músicas y arte digitales. En un planeta de constantes cambios, el "Mu" en Mutek se refiere a "mutación".