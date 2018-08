Para que los nostálgicos rememoren viejas épocas y la juventud tenga la oportunidad de realizar un viaje al pasado, Silvina Chediek y Esteban Morgado presentarán el próximo sábado 11 a las 21.30, en el Auditorio Juan Victoria, su espectáculo Letra y música, que celebra sus 20 años en el aire. Como en cada recital que ofrecen en las provincias, los protagonistas contarán con la compañía de artistas locales, como Claudia Pirán, de acuerdo a lo expresado desde la Fundación OSDE, institución organizadora del recital, que será con entrada gratis pero por invitación.



Iniciativa de la conductora, "Letra..." comenzó en 1998 y cobró notoriedad en Canal (á) consiguiendo un premio Martín Fierro. En la actualidad, la propuesta continúa en Radio Nacional los viernes, en el marco del ciclo Mil Gracias que conduce Chediek toda la semana.



"Al cumplirse 20 años justos, estamos contentos de celebrarlos. Intentamos que el público se sienta identificado con la infancia y la adolescencia. Como son recuerdos comunes nos acordamos de los asaltos, de qué ropa usábamos, de cómo bailábamos, del estilo de varones por un lado y chicas por el otro... Es muy divertido el espectáculo, aunque también pasa por distintas emociones, hay música instrumental con obras de Piazzolla, de Los Beatles hasta el Himno a Sarmiento y Manuelita, que canto con la gente", dijo la periodista a DIARIO DE CUYO, previo a su arribo a San Juan, ciudad que visitó en varias oportunidades, primero con el programa El Espejo, luego con un grupo de amigos a la Pampa del Leoncito y el pasado 23 de abril para una emisión radial.



La propuesta fluye por distintas épocas y emociones, destinada tanto a una platea adulta como también a los jóvenes. "El público responde según la edad, si tiene más de 35 o 40 se siente identificado con lo que contamos. Si hay gente joven nos divertimos muchísimo también, explicándole lo que fue crecer sin teléfono, no sin celular ¡sin teléfono! ni Internet, ni redes sociales... En algún momento, hablo de las cartas y Morgado cuenta que es un papel que va en un sobre, que llevás al correo y le ponés estampilla..., algo que hace reir a los presentes", apuntó.



"Nunca me imaginé esto cuando empecé. A mí me gusta entrevistar gente, es el género que más me atrae, me fascina llegar al alma humana por donde se pueda y me parece que la música, al igual que los olores, te llevan como flechas a momentos de tu vida", agregó Silvina, quien también es figura del envío Cada noche que va por la Televisión Pública.



Dato

Las invitaciones pueden retirarse de lunes a viernes de 8 a 13, en Gral. Paz 279 oeste (hasta este miércoles). Informes a los tel. 4291555 y 4291536.