Los motores de los micros se encendieron que, con las bodegas cargadas de instrumentos, equipajes e ilusiones, transportaron a la delegación artística sanjuanina rumbo a Córdoba, para participar del Pre-Cosquín 2017 en busca de hacer historia.



El grupo de más de 70 artistas, entre bailarines, músicos y cantantes dejó la ciudad durante el mediodía de ayer embarcados con sangre fresca, los ánimos en alto y el pecho inflado de orgullo por representar de la mejor manera al folklore cuyano.



Dirigidos por el delegado oficial de Cosquín, Pablo Carrizo, los jóvenes actuarán esta noche y mañana (ver ficha técnica) para la primera ronda del certamen que promueve a los nuevos talentos con el propósito de tener un lugar en el escenario en el Festival Mayor del Folklore, cuya edición n*57 se realizará el 21 de este mismo mes.



A diferencia de ocasiones anteriores, la delegación contará más artistas emergentes en el circuito local y que, la mayoría de ellos, competirán por primera vez en varios rubros luego de haber ganado el preselectivo desarrollado a fines del año pasado.



Tal es el caso del grupo Los Bordones, quienes en el rubro 'Canción inédita' de Alfredo Bordón, junto a Daniel (su hermano) y Darío Recabarren, presentarán el tema 'Los duendes de la serenata', un tema que habla sobre la tradición -que se mantiene vigente en la región- de agasajar con una tonada a la enamorada, al vecino, al familiar o al amigo.

Otro sanjuanino en competencia. Javier Balderramo, sobrino de la jachallera Susana Castro, también participó por la delegación de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Al término de esta edición se esperaba los resultados de la tercera jornada y conocer si sería finalista.

'En Cosquín no se conoce mucho lo que es la serenata, esperemos que el jurado entienda esta impronta. Estuvimos en las peñas anteriormente, pero en ritmo de competencia nunca, la adrenalina es otra', contó Alfredo.



Otros que estrenan formato es, dentro de las categorías 'conjunto instrumental' y 'conjunto vocal' el Duende Trío Fusión Folk, liderado por El Duende de la Guitarra, Esteban Muñoz, e integrado por: Ángelo Muñoz, Rolando Bustos, Lucas Correa, Juan Álvarez y Juan Delgado. 'Queremos ir y pasar la primera ronda. Creemos que estamos preparados.



Vamos con un repertorio para defender el folklore cuyano con música latinoamericana. Vamos con una propuesta diferente a lo que están acostumbrados. Vamos con la mejor vibra y haremos lo mejor que sabemos hacer', dijo Ángelo y el Duende agregó: 'Me siento musicalmente en un buen momento.



Trabajar con mis compañeros me hace sentir muy bien. Queremos que se vayan dando solas las cosas. Somos una familia muy unida', cerró el guitarrista.



Por su parte, Nicolás Pérez, como 'solista vocal masculino', presentará primero una zamba 'Sin apuros' de Cristian Caporelli en primera instancia. La estrategia, según plantea él, es ofrecer esta canción para que luego el Jurado elija una canción cuyana para la segunda prueba y así, asegurarse el pase a la final.



Lo mismo hará el Dúo Salem-Pasten, que se consiguieron la oportunidad de entrar al Pre-Cosquín por primera vez: 'llevaremos dos tonadas, dos cuecas, un chamamé y una zamba. Presentaremos primero estas dos, para que el jurado elija los temas cuyanos después.



Le pondremos todas las ganas. Es lindo defender y difundir la música cuyana fuera de nuestras fronteras. Nos llena de orgullo y aunque el peso del escenario será impresionante, lo vamos a disfrutar mucho', dijo Fabio.

La jineteada local en Jesús María





Al cierre de la edición; José Marti, el campeón sanjuanino en la cateogía Gurupa, esperaba su actuación en el campo de doma del 52do. Festival de Jesús María, donde se enfrentará a su compatriota Pablo Morales. "Él está tranquilo pero ansioso, los ojitos se sienten en la espalda y no es para menos está en la rueda de los mejores', dijo su padre Juan Carlos. Otro de los que aguardaba su ingreso era Juan Pablo Espósito en crina limpia.

Previamente, el jueves pasado, el jinete José Cepeda; integrante de la delegación local, tuvo su primera monta, pero no pudo mantenerse en el caballo.