Unas 50 estampas de grabadores sanjuaninos, algunos de ellos verdaderos pioneros de la técnica en San Juan, serán expuestas en abril en el Museo Provincial Franklin Rawson en la muestra "Develando huellas", que exhibirá los avances del Proyecto "Recuperación y re-edición de grabados", que se desarrolla en el Museo desde mediados de 2017 y que está a cargo de tres artistas especializados en grabado Silvina Martínez, Ariel Aballay y Facundo González, con quienes colabora en la actualidad Facundo Gerez.



Durante los dos últimos años, debido a la pandemia, el proceso se vio interrumpido, reiniciándose hace dos o tres meses. "Con pandemia y todo fuimos consiguiendo más matrices' comentó a DIARIO DE CUYO, la destacada artista visual Silvina Martínez, que describió de qué modo se trabaja para la reimpresión. "Rescatar las matrices (grabado en hueco y grabado en relieve) es siempre la tarea inicial; lo cual implica un trabajo investigativo de base y la particular tarea de localizar a descendientes o amigos, que hayan tenido la cautela de conservarlas y deseen facilitarlas para su impresión. Muchas veces, estas matrices, fundamentalmente las realizadas en metal, no se encuentran en óptimas condiciones y deben ser reparadas' contó, por lo que una vez recuperadas, comienzan la estampación de pruebas, ensayos de color y elección de papeles. "El tiraje definitivo, consiste en el entintado del taco, con diversos procedimientos según el tipo de grabado y seguidamente, la impresión en la prensa o manualmente -en papel seco o previamente humedecido-; el proceso de secado y la codificación de las estampas. Y obviamente, la tarea culmina con la curaduría de la muestra, el enmarcado de obras y el montaje en sala' detalló Martínez, casi haciendo docencia y mostrando su pasión por el grabado, que reconoce "no es fácil de hacer'.

Las obras que se están re editando, fueron realizadas entre 1940 y 1990 aproximadamente, y pertenecen principalmente a artistas ya fallecidos; grabadores que fueron pioneros en el desarrollo y difusión de esta técnica en San Juan, como José María Pineda (1891-1973), Nello Raffo (1905-1972) y Santiago Raffo (1911- 1983). Pero también, de dibujantes y pintores de las siguientes generaciones que, en algún momento de sus carreras incursionaron en el procedimiento, como: Alfonso Terranova (1920-2002) y Luis Suárez Jofré (1929-2009). Incluyendo a Vicente Genovese (nacido en 1919), que aún sigue activo en México y a Hélena Psarudakis (nacida en 1939), que actualmente se encuentra retirada de esta actividad.



Todas son figuras destacadas en el ámbito cultural sanjuanino y, en la mayoría de los casos, formadores de los grabadores que los sucedieron. "Los estilos son muy personales y muy variados. Hay gran variación estíslica y cierta variación técnica también' expresó Martínez.

A todas luces, la iniciativa constituye un invalorable aporte porque permitirá apreciar obras que no son conocidas, algunas incluso inéditas. "Muchas estampas realizadas antes del terremoto de 1944, o inmediatamente después, no se han conservado, o están deterioradas, o se encuentran dispersas en colecciones privadas; algunas de las más antiguas pertenecen a artistas que tuvieron una relación directa y estrecha con las Comisiones de Bellas Artes, instituidas por el gobierno; una en 1934 y otra en 1940; responsables, entre otras cosas, de la creación del Museo de Bellas Artes', resaltó Martínez.



En abril no sólo expondrán las estampas sino algunas de las matrices y una prensa que perteneció a Alfonso Terranova que restauraron.



"Todas las matrices (recuperadas) están trabajadas en metales nobles como cobre y zinc. Desde hace muchos años la mayoría de los grabadores utilizamos otros materiales porque son más económicos, como el hierro y aluminio. Y las matrices de grabado en relieve son de linolium, que todavía existe pero también es muy caro, entonces se reemplazó. Actualmente hay técnicas mixtas o se usan nuevos materiales para las matrices, como plástico, acrílico o celuloide' comentó.



La técnica

El grabado es un proceso creativo en el que el artista construye una imagen sobre cualquier material capaz de ser incidido, cortado o tallado o cortado, convirtiéndolo en la matriz que será entintada e impresa, para pasar la imagen a un papel. La impresión se realiza con un tórculo o prensa especial para este fin. Es una "técnica indirecta" y tiene un carácter múltiple y reproductible. El "tiraje" puede tener diversos números de copias, pero cada una de ellas se considera un original. Cada pieza de la tirada va numerada, se escribe directamente en la base de la estampa, siempre con lápiz, por ejemplo 1/50 y en la última se colocará 50/50; y se acompaña con el nombre de la técnica, el título de la obra y la firma del artista. Cuando se trata de una reedición de obras de artistas fallecidos, se escribe "posmorten auctoris" y el nombre, firma, o logo de los editores.