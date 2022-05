Este año, el Coro Arturo Beruti comenzó con buen pie. Lejos quedaron ya, aunque su recuerdo sigue fresco y presente, aquellos encuentros virtuales o ensayos parciales por zoom que obligados por la pandemia, sus integrantes estaban imposibilitados de pisar un escenario. Después de haber estado presente en el homenaje al artista plástico Humberto Costa en la Legislatura Provincial en febrero pasado, de su reciente participación para celebrar el Día de los Museos (fue este viernes en el Museo Franklin Rawson) y con un importante compromiso en Mendoza para junio, las fichas fuertes están puestas en lo que será el acontecimiento coral del año. Se trata del Festival San Juan Canta 2022, con la fecha confirmada desde el 11 al 15 de agosto en el Auditorio Juan Victoria y es la apuesta más jugada en este regreso a la actividad pública del elenco anfitrión y co-organizador del encuentro (con respaldo de la Secretaría del Ministerio de Turismo y Cultura), que es dirigido por María Elina Mayorga. El evento, por esta vez, tiene abierta una convocatoria a que participen solamente coros del país, sean vocacionales de adultos, mixtos, femeninos o masculinos y agrupaciones de cámara. Por esta temporada, el festival tendrá carácter no competitivo y aunque el auditorio será el escenario principal, habrá otros espacios públicos como salas, museos y lugares a cielo abierto tanto en la ciudad como en los departamentos para que los espectadores participen de manera libre y gratuita. Como el llamado a inscripción todavía se encuentra abierto (la convocatoria cierra el 1 de julio) aún no se sabe cuántos coros y de qué ciudades estarán presentes, sin embargo, de acuerdo a lo que está evaluando el comité organizador, es diagramar una programación pensada con una nómina de 10 coros como mínimo, más el anfitrión, para que el festival tenga sustento suficiente para ofrecer conciertos de un espectro amplio de propuestas, estilos y repertorios diversos. Además, Mayorga -en comunicación con DIARIO DE CUYO- ratificó que habrá un concierto de clausura con todas las agrupaciones, que de la mano del Maestro Ricardo Portillo, interpretarán dos obras determinadas: el "For the Beauty of the Earth", de John Rutter y la pieza Gloria de la Misa Kenya de Paul Bassler. También, en el marco del festival, habrá un encuentro especial y homenaje al maestro Roberto Saccente, que consistirá en un diálogo abierto con uno de los grandes exponentes del canto coral argentino, que a sus 94 años de edad, el miembro fundador del Coro Polifónico Nacional de Argentina sigue en actividad.

"Es una gran personalidad de la música coral argentina. Tendremos la valiosa oportunidad de dialogar con él, conocer sus experiencias de tan larga y excepcional trayectoria internacional y recibir sus consejos luego de estos años de pandemia", afirmó la directora sanjuanina.



Esta edición del San Juan Canta, será una prueba y anticipo del verdadero objetivo próximo: la versión completa con el concurso, el festival internacional y Grand Prix, que ya cuenta con fecha fijada para junio del año que viene, en coincidencia con el 50º aniversario del Beruti. "Esperamos estar consolidados para dar ese paso en el 2023. Lo que haremos será una etapa preliminar con la intención de reactivar a la comunidad coral de la región y del país. Desde el año pasado recibo llamados de colegas argentinos preguntando si tenemos proyectos para convocarlos. Para ellos estar en el San Juan Canta es importante, ya que re-aglutina y revitaliza la práctica coral. Este festival pondrá otra vez en carrera a San Juan como polo coral del país", comentó.



Desde la perspectiva del cuerpo coral del Beruti, como anfitrión del festival, tiene un desafío por delante que es enorme. Sabiendo de antemano todos los compromisos por cumplir en su itinerario, el cuerpo del Beruti, está entusiasmado y está poniendo las cuerdas vocales en forma. Hay invitaciones para actuar en Uruguay, en Florencia y otros encuentros internacionales. Desde lo anímico y lo artístico, el handicap es alto. Además, se encuentran trabajando en nuevo repertorio, con obras de autores contemporáneos tales como el "Agnus Dei" de Alberto Balzanelli, Oración del Remanso de Jorge Fandermole y Cantate Domino de Josu Elberdin, y por si fuera poco, estrenó voces recientemente incorporadas a principios de este año: Ornella Bellini, Sofía Gelber, Roberto Andino, Emanuel Tello, Emanuel Pi Álvarez y Julián Domínguez, haciendo que elenco llegue a los 36 miembros activos. El entrenamiento duro de muchos meses va dando frutos y se va viendo en sus recientes actuaciones: "La gente siente que el coro, está caminando y eso llena el alma", concluyó Mayorga.