Más de 70 títulos que abarcan distintos géneros y el fichaje de estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jean Claude Van Damme o Amy Adams; es lo que promete Netflix para entrar con todo en el 2021. La empresa hizo el anuncio con un avance de los tanques que prevé estrenar en su plataforma, lo que subraya la creciente prominencia del servicio de "streaming" en el negocio del cine.



Don't look Up, de Adam Kay, encabeza la extensa grilla con un reparto de grandes artistas como DiCaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet, acompañados por estrellas del pop como Ariana Grande y Kid Cudi. También habrá thrillers como Red Notice a cargo de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds; y Kate, con Mary Elizabeth Winstead y Woody Harrelson. Además del arribo del gran Van Damme en la piel de un antiguo exagente secreto que deberá regresar a Francia después que su hijo es acusado de tráfico de armas y drogas por el gobierno en The Last Mercenary; y de Jason Momoa para encabezar Sweet Girl, donde cumple el papel de productor con la dirección del debutante Brian Andrew Mendoza y una historia en la que un hombre jura hacer justicia y vengar la muerte de su esposa.

Consagrados. Dwayne Johnson y Ryan Reynolds en Red Notice, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence (arriba) en Don't look Up; y el reparto de Ejército de los muertos,(abajo) la primera peli de zombies de su producción.



La nueva apuesta de Netflix en torno al suspenso y el terror, llegará con potentes novedades. Entre ellas, O2, una cinta francesa dirigida por Alexandre Aja y protagonizada por Mélanie Laurent, quien hará su debut en el género interpretando a una joven mujer que despierta en una unidad de crioterapia médica. En tanto que, en una línea futurista, Ejército de los muertos llegará como una sucesora espiritual de Dawn of the Dead, con la dirección de Zack Snyder, en torno a un grupo de mercenarios intentando saquear un casino cuando un brote de zombis arrasa el planeta, con Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi y Ana de la Reguera.



Y Chris Hemsworth, el poderoso Thor de la saga de los Vengadores, liderará el elenco de la adaptación de Escape from Spiderhead. que se adentrará en la ciencia ficción, al igual que Outside the Wire, con Anthony Mackie, que pondrá el foco en un piloto de drones que se une a un oficial androide para localizar un dispositivo que amenaza terminar con el planeta. En esa tónica, también llegará Fear Street, una terrorífica trilogía basada en las novelas de R. L. Stine, que la firma adquirió a Disney; y Night Teeth protagonizada por Debby Ryan, Lucy Fry y Alfie Allen.

Por otro lado, el servicio de suscripción hizo mención a las historias dirigidas y protagonizadas por mujeres, como Bruised, primera cinta dirigida por Halle Berry y también protagonizada por ella; el thriller protagonizado por Amy Adams, The Woman in the Window; y Moxie, dirigida y producida por Amy Poehler. Y el listado sigue con Beauty, protagonizada por Niecy Nash y Aleyse Shannon; The last letter from your lover, dirigida por Augustine Frizzel y protagonizada por Felicity Jones, basada en la novela de JoJo Moyes; la comedia Thunder Force, en la que Melissa McCarthy y Octavia Spencer se convierten en superheroínas, o el inquietante Distancia de rescate, largometraje argentino escrito y dirigido por Claudia Llosa y protagonizada por María Valverde y Dolores Fonzi. Otros estrenos irán dirigidos a los más cinéfilos, como Malcolm & Marie, de Sam Levinson, con Zendaya y John David Washington; el ya anunciado biopic de Marilyn Monroe, Blonde, encarnado por Ana de Armas y producido por Brad Pitt, o The Hand of God, de Paolo Sorrentino. Para ver en familia, habrá títulos como Yes Day, con Jennifer Gardner y Edgar Ramírez. Y la agenda continúa. Todo sea para competir en las ligas mayores (EFE)