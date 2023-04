Belén Ramet y Julieta Romero tienen listo para publicar su EP "Piazzolla por mujeres", la primera parte de un proyecto en el que reversionan con piano y voz algunas de las obras cantadas más emblemáticas del compositor, y que subirán a plataformas el 28 de abril próximo.

"Piazzolla por mujeres" fue grabado el año pasado y en el verano se terminó de mezclar. "Es un proceso largo, en algunos casos uno se pone ansioso pero hay que volver a escuchar el disco, ver qué pasó en cada tema, repasás si quedó como querías. Se trabaja mucho el sonido y en este caso, que es un dúo, hay que tratar de sacarle el mayor provecho al sonido que el piano puede dar y al que puede dar la voz. Aquí hay un hermoso trabajo. Ha quedado precioso. Estoy muy feliz, muy contenta", dijo Belén, exultante, a DIARIO DE CUYO.

"Es un disco de nivel internacional, de mucho nivel musical, es un muy bonito disco, le hemos puesto muchísima dedicación en la parte vocal y en la parte instrumental, mucha emoción... está todo plasmado ahí. Tiene lo que tiene que tener el tango", detalló.

Chiquilín de Bachín, Balada para un loco y Los pájaros perdidos son los tres primeros temas de este disco y proyecto que además del gusto propio, es en cierto modo un homenaje a Piazzolla. Toda la estética es muy acústica, lograda con el uso de un piano de cola, mucho laburo con el sonido, con la microfonía que se instaló, un trabajo que hizo Rodrigo Collado, para El bonsai estudios". Y justamente buscando esa unidad acústica y natural, es que regrabaron Los pájaros, que antes habían grabado con piano eléctrico.

Todo el proceso tardó más de la cuenta, explicó Ramet. "El año pasado, como en esta época, grabamos la parte instrumental y un tiempito después grabé las voces. Yo quería presentarlo en el inicio de la primavera del año pasado, pero cosas de la vida, no lo pude terminar, no pude mezclarlo. El ingeniero de sonido con el que estábamos masterizando, Collado, también, tenía muchos turnos dados, y cosas de la vida que te van pasando, que te demoran un proyecto que depende totalmente de vos".

"Tenemos la idea de seguir, grabar un segundo disco y hacer este Piazzolla por mujeres 2. Lo que se está estilando en la música hoy es hacer singles o EP, y es mejor porque la gente no tiene tiempo de escuchar los discos que tenían 10 o 12 temas, es mejor en capítulos. A las dos nos gustan los números impares, esta vez fueron 3, o quizás sean 5", explicó Belén, que adelantó que está preparando la presentación en vivo de la producción.

El lanzamiento está supeditado a que se termine la edición del clip que filmaron para Chiquilín de Bachín. "Es una anécdota aparte, porque pedimos varias salas culturales y se complicaba, había que hacer expedientes, burocracias largas para filmar dos o tres horas. Así que finalmente, para no demorar tanto el disco, decidimos solucionar las cosas de otra manera, nos pusimos a trabajar en mi estudio, pusimos iluminación, armamos una ambientación... quedó muy bonito. Hasta el piano que tengo lo preparamos, repintamos. Lo compartí en redes y la gente está atenta, apoyándome. Ahora verán cómo quedó el videoclip" relató Belén haciendo hincapié en cómo ayuda a sumar visualizaciones contar con una canción con video.

"Piazzolla es uno de esos compositores con los que más cercana me siento, en lo musical y en lo emocional, en eso que está por detrás de la música, esa energía que siente uno cuando escucha algo, me resulta muy cómodo cantar su repertorio, me siento como pez en el agua, lo puedo sentir, comprender, me hace feliz hacerlo, así que cumple con todas las condiciones que uno puede desear en un compositor. No siempre te pasa eso, pero con Piazzolla todo me resulta bellísimo. A las dos nos pasa lo mismo, somos muy piazzollescas, muy apasionadas por esa música" aseguró Belén sobre el motor de este dúo que formó con Julieta Romero, la joven pianista de 29 años, que celebrará su título universitario con el lanzamiento del disco. "Es una intérprete de excelencia, una compañera espectacular, de oro, porque me entiende, nos divertimos muchísimo tocando juntas, si tenemos un mal día, salimos nuevas" dijo la cantante.

Mientras espera este lanzamiento y analiza el horizonte para salir a hacer Piazzolla por Argentina y el exterior, trabaja en repertorio nuevo en inglés para su viaje a Estados Unidos, donde ganó una beca de capacitación en Broadway.



El dato

Piazzolla por mujeres. EP de Belén Ramet (voz) y Julieta Romero (piano) aparecerá en plataformas digitales de música el 28 de abril próximo.