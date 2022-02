Notable figura del circuito local, su arte repercute con fuerza en las redes sociales. Sólo en 2020, la versión de la milonga Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui tuvo más de 10 mil reproducciones, con ella viajó a Europa y a toda América. Ahora, Belén Ramet puso todas sus fichas a un nuevo dúo junto a la pianista Julieta Romero con quien aunó esfuerzos para lanzar un EP dedicado a Astor Piazzolla con el deseo de expandirse fuera de la provincia y del país llevando las melodías surgidas en el terruño.



Por otro lado, esta producción representará la puesta en forma del proyecto solista que transita la cantante cordobesa, sanjuanina por adopción. En tanto que para Julieta, que cursa el cuarto año del Profesorado en la Escuela de Música de la UNSJ, significará un despegue del repertorio académico que tanto le apasiona interpretando por primera vez los sonidos del creador de Adiós Nonino, Oblivion y Libertango.



"Me gusta mucho descubrir, salir del molde de lo clásico. Siempre es un desafío tocar otro tipo de música que tiene su impronta y su manera de tocar, y hacerlo con Belén es un regalo. ¡Estoy muy feliz, muy contenta!", manifestó la estudiante que, además, integra el grupo instrumental Undine con Mercedes Jofré en flauta traversa.



Claro que al tratarse de un emprendimiento autogestionado, la experiencia no resulta cosa fácil. Los primeros pasos fueron junto a Luz Ramírez, colega y amiga. Sin embargo, al encarar la carrera de Maestro Preparador en el Teatro Colón de Buenos Aires, tuvo que poner una pausa y el dueto quedó en stand by. Hoy, con la incorporación de la joven de 28 años, la empresa vuelve a arrancar motores.



"Luz estudió muchísimo para ingresar y después debía hacer como arreglar su vida. intentamos seguir pero no se pudo . Ella sentía que me estaba trabando y me dijo que hablara con Juli para retomar la actividad. Y así fue", relató Belén entusiasmada con la iniciativa que tendrá su presentación oficial en el otoño con un gran concierto.



La producción estará compuesta por cuatro temas piazzollanos. Se trata de Los pájaros perdidos, Juanito Laguna -con su pareja y guitarrista Pablo Maldonado-, Chiquitín de bachín y Balada para un loco.



"Parte de la música la hizo Nacho Abad que es un músico muy reconocido y actual arreglador de Patricia Sosa y también de Julia Zenko. Cuando era chica la escuchaba a ella, a Mercedes Sosa, Sandra Mihanovich, ellas me inspiraron para avanzar. Cuando Julia vino al Auditorio en 2018 para cantar, fui a saludarla. Así lo conocí a Nacho y quedó una amistad de colegas. Luego, yo necesitaba armar los arreglos para mi voz y le encantó la idea, así es que hicimos una parte online", comentó la intérprete que, entre otras cosas, ya realizó un clip para Atahualpa Yupanqui filmado en el paisaje local con Maldonado con quien elaborará un EP de guitarra y voz.



"Lo de Piazzolla es un trabajo de larga data que encaramos en nuestro estudio donde estudiamos y ensayamos. Gracias a Dios tenemos espacios y propuestas que nos abrieron las puertas para presentarlo ¡Ojalá! podamos hacerlo en distintos sitios con Pablo, Julieta y Luz como invitada especial", agregó Belén subrayando que cada canción también tendrá su videoclip, luego de la buena repercusión que tuvo el audiovisual estrenado en 2021 en el centenario del genial compositor, rodado en el Club Social con Ramírez al piano y las versiones de Oblivion y Siempre se vuelve a Buenos Aires, con letra de Eladia Blázquez.



Además, la ilusión de la artista es contar con el disco en formato físico. "Personalmente, me gusta contar con el objeto disco, ver el arte de fotografía, poder leer las letras en el libro, aunque es un producto que no es para que te hagas más rico, es algo mágico. Pero lo estamos estudiando", reflexionó quien luego de trabajar en colaboración con otros artistas, se prepara para ver nacer su primer disco en renovada compañía.





Dato

El EP estará compuesto por los temas: Los pájaros perdidos, Juanito Laguna -con su pareja y guitarrista Pablo Maldonado-, Chiquitín de bachín y Balada para un loco, de autoría de Piazzolla, con arreglos de Nacho Abad (Bs. As).