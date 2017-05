Martina Flores acaba de lanzar su segundo disco en formato digital y espera tener la edición física antes de fin de año. Pies a la deriva está en todas las plataformas digitales (como en Spotify y en Bandcamp, donde se puede descargar gratis) y el 3 de junio lo presentará con un recital en Sala Z.



"Este disco tiene mucha musicalidad, más riqueza instrumental que el anterior", dice la joven sobre su nuevo álbum con 12 canciones de su autoría.



Con tan sólo 21 años, dos discos en su haber y varios conciertos en los últimos meses, sonríe sobre su presente. "Fueron meses difíciles, terminar el disco fue difícil, pero ahora que lo lancé estoy con una sensación de tranquilidad rara en mí. Estoy contenta de poder mostrar las canciones y seguir laburando", aseguró a este diario la cantautora y guitarrista, que además de sus músicos habituales, Matías Inostroza y Juan Francisco Rubio, participaron en el disco su tío, Lucio Flores y Juan Carlos Rubio (ex La Gente).



"Siento que me pude involucrar en el proceso desde otro lugar, sabiendo un poco más lo que quiero, cómo quiero que suene; es algo difícil de transmitir lo que uno tiene en la cabeza", comentó sobre su creación, que dice sigue la línea de su álbum debut. "Es un disco introspectivo, de reflexión, es un disco para sanar. Tuve vivencias variadas mientras lo componía, desde cuestiones difíciles de salud de alguna amiga, corazones rotos siempre hay... y decidí ponerle Pies a la deriva porque además de gustarme esa imagen, me gusta el significado metafórico de que estoy abierta a lo que pueda llegar a venir. A la deriva suena trágico, pero para mí es mirar adelante y decir 'estoy abierta a lo que venga'; pero sabiendo hacia dónde voy", apuntó.



"He tenido mucha buena onda (en las redes), muchos compartiendo, comentando, felicitando, como muchos comentarios en un día que no me esperaba. De repente hay gente que no conozco y escuchaba mis canciones, te escriben, se copan y eso está buenísimo", dice la cantante que cuenta que suele responder los comentarios.



Admira a Loly Molina, Natalia Lafourcade y Ximena Sariñana por nombrar algunas de las cantantes con un recorrido interesante. "Letras de mujeres, canciones de mujeres... La música que se ha consumido en general ha sido hecha por hombres, ahora las mujeres estamos ganando terreno". Para Martina el cambio está en que es "otra sensibilidad; otra forma de decir las cosas", dice la sanjuanina que está lejos de estar a la deriva, y por el contrario, tiene coordenadas fijadas hacia un rumbo determinado.